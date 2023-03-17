《小美人魚》最新劇照又惹議！鄉民愣：想起「黑奴歷史」
▲《小美人魚》真人版劇照又惹議，讓網友想起「黑奴歷史」。（圖／翻攝自Walt Disney Studios YouTube）
記者郭佩蓉/綜合報導
｜ 2023-03-17 10:07:15 2023-03-17 10:10:19
迪士尼經典動畫《小美人魚》（The Little Mermaid）真人版電影將在2023年5月上映，不過《小美人魚》自選角以來爭議不斷，女主角愛麗兒由22歲非裔女星荷莉貝利（Halle Bailey）飾演，試圖符合時下「政治正確」風潮，卻遭起網友攻擊外型與膚色。近日，又有網友分享《小美人魚》最新劇照，表示愛麗兒和王子共乘馬車的畫面，讓人不禁聯想到「黑奴歷史」，立刻引起熱議。
有網友在PTT以「小美人魚新劇照」為題 ▲真人版《小美人魚》愛麗兒（左）戀上人類王子亞力克。（圖／迪士尼提供） 發文，並PO出《小美人魚》劇照，針對構圖，他表示：「看起來就像是，高貴的白人男性面無表情地讓讓鄉下出身的黑人女性負責駕車。」據悉，該張照片是《小美人魚》真人版在 亞馬遜（Amazon）最新發售的圖畫書封面照。 貼文一出，引起網友熱議：「不說歧視，但這一點公主感都沒有阿」、「有人可以感受到任何浪漫氣息嗎」、「這王子看起來一點也不開心呀...」、「這真的不是故意的嗎==」、「笑死，這真的不是諷刺嗎」、「王子的臉怎麼那麼臭」、「完全不演了」、「王子看起來很痛苦XD」。 ▲《小美人魚》真人版在亞馬遜（Amazon）最新發售的圖畫書封面照引起熱議。（圖／翻攝自Amazon） 另外，該畫面也讓不少網友聯想到現實歷史：「看起來像白人農園主給黑奴駕駛」、「這畫面就是農場主人與他的僕人，我真的懷疑整個劇組真的有人覺得這畫面好看的嗎？摸著良心欸」、「愈看愈覺得這選角跟故事架構在偷臭黑人」、「又是海洋汙染，又是黑奴解放，我就問這部怎麼輸？」、「愈看愈覺得是反串吧？黑奴+王子」、「這真的不是暗諷黑奴嗎」。 ▲《小美人魚》最新劇照讓原PO直呼：「看起來就像是，高貴的白人男性面無表情地讓讓鄉下出身的黑人女性負責駕車」。（圖／翻攝自PTT） 事實上，女主角荷莉貝利先前在迪士尼公布選角消息後，就因為膚色、外型不斷遭受網路攻擊與批評，她當時不畏懼言論，透過媒體正面回應：「我希望在我心中的小女孩以及觀眾們，都知道自己很特別，因為公主是不分國界的。」而《小美人魚》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）也曾透露，當初在試鏡時，一聽到荷莉貝莉演唱《Part of Your World》後一度感動落淚，認為荷莉貝莉不僅兼具愛麗兒的青春和純真，無論是精神還是歌聲都能感動人心，所以最後才會選定荷莉貝莉主演。 ▲真人版《小美人魚》正式中文版海報。（圖／迪士尼提供） ▲荷莉貝莉演出真人版《小美人魚》飽受批評。（圖／翻攝自hallebailey IG）