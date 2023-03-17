經典賽／大谷翔平太放鬆！章魚嘴表情包瘋傳 球迷大激增
2023世界棒球經典賽如火如荼進行當中，而16日晚間進行第二場8強複賽，由日本對上義大利，日本最終以9：3成功拿下飛往邁阿密的經典賽4強門票。然而就有球迷看完比賽後，完全被日本隊的大谷翔平圈粉，發現他在球場上的表情非常多樣而且逗趣，在推特上也引起不少討論。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本場賽事，義大利投手Joe LaSorsa在三局下1出局保送近藤健介，後來大谷翔平突襲短打點向三壘變安打，再讓投手發生傳球失誤形成一、三壘有人，接著吉田正尚敲出游擊內野滾地球，送回日本隊首分。日本隊接連攻勢不斷，岡本和真第6球敲出全壘打，日本隊單局就灌進4分，後來大谷翔平五局上遇到亂流掉2分，不過五局下靠著村上宗隆二壘安打打回球隊第5分，岡本和真在敲出個人單場第2支長打，再貢獻2打點，終場日本以9：3拿下四強門票。
然而在該場比賽當中，不少球迷被大谷翔平給「可愛」到，表示大谷在比賽時總是有許多樣的表情，有趣的程度可以製作成非常多的梗圖，例如在突襲短打上壘之後，原本相當開心的大谷，突然臉部表情變成相當滑稽，另外還有在場邊時整個人跳躍呼喊、變成章魚嘴，甚至是單邊閉眼的電人攻勢都有，可愛俏皮的表情都被捕捉在推特上瘋傳。
不少球迷都紛紛表示「他的表情真的史上最多，超好笑」、「笑死，他真的有像比賽都當遊戲在打」、「被棒球耽誤的搞笑藝人」、「笑死，真的是梗圖王」、「沒看過有人打這種國際賽事這麼放鬆的XD」、「打完WBC說不定整隊都大谷化了」、「男生都覺得他可愛了」、「真的很搞笑，超圈粉的啦」。