普發6000元要來了！網見「發放時間」超尷尬：馬上還回去

孕婦防範缺鐵性貧血！儲鐵４招助好孕！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

準媽咪在懷孕的過程中，隨者胎兒成長，母體的血液量會增加，以利運輸足夠的營養素給持續發育的胎兒，此時身體若是缺鐵，血液中無法運送足夠氧氣，容易導致孕期缺鐵性貧血。國健署提醒，準媽咪在孕前與懷孕期間需加強攝取富含鐵質的食物，讓準媽咪在良好的健康狀態下，迎接新生命的到來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
育齡婦女逾2成有貧血！每天鐵質最少需達15mg

依據106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，我國15-49歲育齡婦女貧血的盛行率為19.1%（血紅素濃度<12 g/dL視為貧血），缺鐵性貧血盛行率為13.7%（血紅素濃度<12g/dL與儲鐵蛋白<15ng/ml視為缺鐵性貧血）。

女性進入青春期後，每個月會有經血的流失，若鐵質攝取不足，易成為缺鐵性貧血的高風險族群，而缺鐵性貧血亦是懷孕時最常見的貧血類型之一，如果懷孕初期鐵質缺乏，可能增加嬰兒早產、出生體重過輕或死胎等風險，孕婦也容易出現疲倦、嗜睡、頭暈、臉色蒼白等情形，且寶寶在胎兒時期會預先儲存出生至6個月大體內所需的鐵質，若胎兒無法從母親體內獲得足夠的鐵質，可能造成其出生後生長遲緩。

因此，國健署建議，育齡婦女每日鐵質攝取量需達15mg，第三孕期之孕婦及哺乳中的媽咪更要增加每日鐵質攝取量至45mg，以提供本身及胎兒所需的鐵質。



補鐵４招備孕更輕鬆！

為預防缺鐵性貧血，國健署提供4招鐵質攝取建議，讓有懷孕計畫的婦女透過飲食，調整身體狀況，做好備孕準備：

・攝取富含鐵質的食物

日常飲食可經由富含鐵質的紅肉類、海產類（如文蛤、章魚、牡蠣）、內臟類（如豬肝、鴨血、雞心）及豆類與其製品（如黑豆、小方豆干、豆干絲）來補充。

・攝取深綠色蔬菜

除了動物性食物外，深綠色蔬菜的鐵，亦可作為部分鐵質的來源，如紅莧菜、白莧菜、紅鳳菜等，建議每日至少攝取1份（煮熟約5碗），除了攝取鐵質還有纖維，可以幫助腸道蠕動與健康。

・搭配富含維生素C的食物

用餐中或餐後2小時內食用富含維生素C的新鮮當季水果（如：柑橘、芭樂、鳳梨、小番茄），可以增進鐵質吸收。

・避免用餐時喝茶與咖啡

茶葉、咖啡中的單寧酸與咖啡因會阻礙鐵質吸收，若非喝不可，建議於用餐後兩小時再酌量飲用。



搭配孕婦產前檢查沒煩惱！

為能瞭解孕媽咪及寶寶的健康狀況，國健署補助孕婦14次公費產檢，包含2次貧血檢驗（建議檢驗週數分別為孕期第12週前與第24週至28週之間）與2次一對一衛教指導服務，強化準媽咪孕期營養健康識能。準爸媽們如有其他孕期營養或孕產婦照護相關問題，可至國民健康署健康九九網站-孕媽咪好孕館，或是孕產婦關懷網站查詢相關資訊，或撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，歡迎準爸媽們多加利用。



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

本土首爆2例XBB.1.5個案！　羅一鈞籲接種「這」疫苗獲5成保護

長新冠每季恐耗2億健保　如何預防？專家提「它」籲把握5日黃金治療期！

日本大胃王大腸癌逝！一圖看7徵兆　及早治療存活率逾90%

40歲乳癌復發又轉移 靠1療法半年再次重生

我是廣告 請繼續往下閱讀