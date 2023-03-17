孕婦防範缺鐵性貧血！儲鐵４招助好孕！

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依據106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，我國15-49歲育齡婦女貧血的盛行率為19.1%（血紅素濃度<12 g/dL視為貧血），缺鐵性貧血盛行率為13.7%（血紅素濃度<12g/dL與儲鐵蛋白<15ng/ml視為缺鐵性貧血）。
女性進入青春期後，每個月會有經血的流失，若鐵質攝取不足，易成為缺鐵性貧血的高風險族群，而缺鐵性貧血亦是懷孕時最常見的貧血類型之一，如果懷孕初期鐵質缺乏，可能增加嬰兒早產、出生體重過輕或死胎等風險，孕婦也容易出現疲倦、嗜睡、頭暈、臉色蒼白等情形，且寶寶在胎兒時期會預先儲存出生至6個月大體內所需的鐵質，若胎兒無法從母親體內獲得足夠的鐵質，可能造成其出生後生長遲緩。
因此，國健署建議，育齡婦女每日鐵質攝取量需達15mg，第三孕期之孕婦及哺乳中的媽咪更要增加每日鐵質攝取量至45mg，以提供本身及胎兒所需的鐵質。
補鐵４招備孕更輕鬆！
為預防缺鐵性貧血，國健署提供4招鐵質攝取建議，讓有懷孕計畫的婦女透過飲食，調整身體狀況，做好備孕準備：
・攝取富含鐵質的食物
日常飲食可經由富含鐵質的紅肉類、海產類（如文蛤、章魚、牡蠣）、內臟類（如豬肝、鴨血、雞心）及豆類與其製品（如黑豆、小方豆干、豆干絲）來補充。
・攝取深綠色蔬菜
除了動物性食物外，深綠色蔬菜的鐵，亦可作為部分鐵質的來源，如紅莧菜、白莧菜、紅鳳菜等，建議每日至少攝取1份（煮熟約5碗），除了攝取鐵質還有纖維，可以幫助腸道蠕動與健康。
・搭配富含維生素C的食物
用餐中或餐後2小時內食用富含維生素C的新鮮當季水果（如：柑橘、芭樂、鳳梨、小番茄），可以增進鐵質吸收。
・避免用餐時喝茶與咖啡
茶葉、咖啡中的單寧酸與咖啡因會阻礙鐵質吸收，若非喝不可，建議於用餐後兩小時再酌量飲用。
搭配孕婦產前檢查沒煩惱！
為能瞭解孕媽咪及寶寶的健康狀況，國健署補助孕婦14次公費產檢，包含2次貧血檢驗（建議檢驗週數分別為孕期第12週前與第24週至28週之間）與2次一對一衛教指導服務，強化準媽咪孕期營養健康識能。準爸媽們如有其他孕期營養或孕產婦照護相關問題，可至國民健康署健康九九網站-孕媽咪好孕館，或是孕產婦關懷網站查詢相關資訊，或撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，歡迎準爸媽們多加利用。
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