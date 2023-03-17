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獨／焢肉飯喊「肉少別點」！他外送開箱傻眼　老闆回應了

▲業者在外送平台餐點焢肉飯介紹上標註「肉很少、拜託不要點」，有網友以為是負面行銷，沒想到點來吃還真踩雷，憤而上網抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
▲業者在外送平台餐點焢肉飯介紹上標註「肉很少、拜託不要點」，有網友以為是負面行銷，沒想到點來吃還真踩雷，憤而上網抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

早知前方有「坑」，你還會往下跳嗎？一名網友分享外送平台訂餐經驗，訂了碗特別標示「肉很少」、「拜託不要點」的焢肉飯，沒想到他以為「負面行銷」竟真踩雷，抱怨焢肉飯肉少又薄，還被老闆嗆「笑死，早就註明了！」對此，當事老闆接受《NOWnews今日新聞》訪問，點出被批評的焢肉飯是「長輩做成就感的」，成本太高，他其實也沒有很想賣。

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原PO在爆怨公社發文說，老闆在說，客人要聽，「不要學我有坑還要硬跳」。他說有想過蛋很貴，但沒想到加一顆蛋竟要價60元，最後他點了一份焢肉飯加蛋160元，還有一碗75元的魚丸湯，儘管湯還不錯，但焢肉飯只有「3片跟蒜泥白肉一樣薄的肉」。他原以為是店家反向操作或被亂評，沒想到真踩雷。

▲網友不信老闆註明「肉很少」硬是點了焢肉飯來吃，沒想到踩雷，自嘲「不要學我有坑還要硬跳」。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
▲網友不信老闆註明「肉很少」硬是點了焢肉飯來吃，沒想到踩雷，自嘲「不要學我有坑還要硬跳」。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
網友看完紛紛留言，「這就是反向操作，做一次反骨人的生意」、「還以為是老闆幽默，沒想到是老闆誠實」、「第一次看到蒜泥白肉片做成控肉飯的」、「內文這樣寫的店家，我真的不會想拿辛苦錢去賭運氣」。

不過。細看外送平台上店家的餐點，特別設有「一星評價專區」、「其他地雷餐點」，被指肉少又薄的焢肉飯、牛滷飯都在其中，老闆一早還更新產品介紹「焢肉飯也獲一星評價，老闆為了阻止客人點餐，怕客人踩雷，還特定調高售價，順便反映成本，拜託不要點。

被嫌焢肉飯肉少又薄的當事店家位在桃園中壢，是從傍晚開到凌晨2時的深夜食堂，曾因10顆60元水餃被炎上，「千萬不能來這家吃水餃，你會發現你在買煮好的水餃皮，裡面的餡跟珍珠一樣大，就算補了我一份還是一樣。」老闆無奈回說，「我們也沒說我們水餃很大，請問錯在哪裡？你覺得不夠大，補送你一份當然是一樣小的，怎麼可能會變大。

當事老闆李立揚今早接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示網路評論太容易被操作，被說「誠實」，但他其實只是複製貼上相關評論，讓消費者做選擇，「我也不用犧牲腦細胞去想怎麼介紹」。

老闆說他開業半年，之前也跑過外送、待過工廠，知道想吃頓美味宵夜不容易，因此才選晚上營業到凌晨。這次事件，老闆選擇不上臉書筆戰回應，不過讓他感到難過的是，「大部分被攻擊的品項，是家母幫我分擔而做的，因為用料的關係，很多其實超過設定成本太多，我是沒有很想賣，只是老人家真的做的很有成就感⋯」。雖然對網路評論感到十分無奈，但老闆也呼籲，「不論消費者要給店家好評或負評，都要有相對合理的理由，即使給五星但是沒有理由的，我也不知道回什麼好」。

▲老闆一早更新餐點介紹，複製貼上網友評論「焢肉飯也獲一星評價，老闆為了阻止客人點餐，怕客人踩雷，還特定調高售價，順便反映成本，拜託不要點。」（圖／翻攝自Uber Eats網站）
▲老闆一早更新餐點介紹，複製貼上網友評論「焢肉飯也獲一星評價，老闆為了阻止客人點餐，怕客人踩雷，還特定調高售價，順便反映成本，拜託不要點。」（圖／翻攝自Uber Eats網站）

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