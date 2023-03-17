獨／焢肉飯喊「肉少別點」！他外送開箱傻眼　老闆回應了

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網友看完紛紛留言，「這就是反向操作，做一次反骨人的生意」、「還以為是老闆幽默，沒想到是老闆誠實」、「第一次看到蒜泥白肉片做成控肉飯的」、「內文這樣寫的店家，我真的不會想拿辛苦錢去賭運氣」。
不過。細看外送平台上店家的餐點，特別設有「一星評價專區」、「其他地雷餐點」，被指肉少又薄的焢肉飯、牛滷飯都在其中，老闆一早還更新產品介紹「焢肉飯也獲一星評價，老闆為了阻止客人點餐，怕客人踩雷，還特定調高售價，順便反映成本，拜託不要點。」
被嫌焢肉飯肉少又薄的當事店家位在桃園中壢，是從傍晚開到凌晨2時的深夜食堂，曾因10顆60元水餃被炎上，「千萬不能來這家吃水餃，你會發現你在買煮好的水餃皮，裡面的餡跟珍珠一樣大，就算補了我一份還是一樣。」老闆無奈回說，「我們也沒說我們水餃很大，請問錯在哪裡？你覺得不夠大，補送你一份當然是一樣小的，怎麼可能會變大。」
當事老闆李立揚今早接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示網路評論太容易被操作，被說「誠實」，但他其實只是複製貼上相關評論，讓消費者做選擇，「我也不用犧牲腦細胞去想怎麼介紹」。
老闆說他開業半年，之前也跑過外送、待過工廠，知道想吃頓美味宵夜不容易，因此才選晚上營業到凌晨。這次事件，老闆選擇不上臉書筆戰回應，不過讓他感到難過的是，「大部分被攻擊的品項，是家母幫我分擔而做的，因為用料的關係，很多其實超過設定成本太多，我是沒有很想賣，只是老人家真的做的很有成就感⋯」。雖然對網路評論感到十分無奈，但老闆也呼籲，「不論消費者要給店家好評或負評，都要有相對合理的理由，即使給五星但是沒有理由的，我也不知道回什麼好」。