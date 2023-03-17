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艾薇兒爆無縫接軌！改愛小5歲鮮肉　前任好友飆粗口怒嗆

▲艾薇兒疑似無縫接軌新男友，惹得前未婚夫Mod Sun的好友不滿怒嗆。（圖／翻攝艾薇兒IG）
▲艾薇兒疑似無縫接軌新男友，惹得前未婚夫Mod Sun的好友不滿怒嗆。（圖／翻攝艾薇兒IG）

記者吳雨婕/綜合報導

38歲的「搖滾天后」艾薇兒（Avril Lavigne）日前與小3歲的未婚夫Mod Sun戀情玩完後，隨即愛上小5歲的嘻哈歌手Tyga，疑似無縫接軌新戀情，感情生活非常精彩。而近來正在進行巡演的Mod Sun，演唱會上邀來好友Travie McCoy，對方竟然失控在演唱會上飆粗口罵Tyga，讓人不禁懷疑天后與Mod分手一事，是否另有隱情。

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據《TMZ》報導，Mod在星期三晚上（美國時間）舉辦演唱會，並請來好友Travie McCoy擔任嘉賓，他在表演「體育課英雄樂團」的歌曲〈Cupid's Chokehold〉前，Travie突然表示Mod是他認識的人裡，最忠誠的人之一，隨即話鋒一轉，朝台下觀眾大喊：「FXXX！Tyga！」Mod一聽露出震驚表情，但臉上依舊掛著笑容，似乎對於好友的力挺感到滿意。

▲艾薇兒被爆分手未婚夫Mod Sun。（圖／翻攝艾薇兒IG）
▲艾薇兒（左）與未婚夫Mod Sun於日前分手。（圖／翻攝艾薇兒IG）
事實上，艾薇兒前陣子才被爆出與Mod Sun分手，原因是在前幾個月裡兩人一直在磨合，卻還是感覺不對，所以趕緊在結婚前踩煞車，沒想到才分手沒多久，艾薇兒就爆出新戀情，男方是今年33歲的嘻哈歌手Tyga，兩人愛得濃烈，還在公開場合上熱吻，讓Mod對於分手一事措手不及且耿耿於懷。

▲艾薇兒的新歡是小5歲的嘻哈個手Tyga。（圖／翻攝艾薇兒IG、Tyga IG）
▲艾薇兒的新歡是小5歲的嘻哈個手Tyga。（圖／翻攝Tyga IG）

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