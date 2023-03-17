隆乳之後為什麼運動時乳房會跳躍變形呢？

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她吊單槓引身上舉時，義乳會隨著往上凸出，舉啞鈴時，義乳上下跳躍造成疼痛。練胸大肌時，胸前鼓起二陀。健身房裏，單薄的衣著，無法遮掩，曾被白目的教練問她是不是長瘤，以柔不知該怎麼回答。母親給她的隆乳原本讓她增加信心，現在卻變成她的困擾，她不知道自己該怎麼辦。
▲肌肉下的隆乳因運動造成肌力強壯，義乳會跳躍變形。（照片提供／林靜芸）
1990年代，整形外科的文獻大力主張將義乳放在胸肌下方，增加覆蓋的軟組織，減少莢膜攣縮。但是上半身的運動，尤其胸大肌的訓練，使肌肉變厚，肌力增加，肌肉運動義乳跟著跳躍甚至變形。1990年代，女人很少運動，沒人注意這個現像。近年來全球運動人口增加，女人運動率甚至超過男人，跳躍的乳房，變成話題。許多運動的女人，瘦身之後，上圍縮小，想要隆乳，卻因為害怕運動時會變形不敢隆乳。
如何避免隆乳後的運動變形呢？1. 採用新形的加強充填形義乳對抗莢膜攣縮，並將義乳置放於肌肉上筋膜下，避免義乳受肌肉牽扯。
2. 肌肉下隆乳時，阻斷肌肉的神經，或是切斷肌肉與骨骼的連結，使其無法收縮。
醫療常因人類或環境的變化而更動常規，女人熱衷運動使得隆乳方法必須變革，正是鮮明的一個案例。
（作者：林靜芸 醫師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57101
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