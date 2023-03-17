一笑泯恩仇！汪小菲世紀破冰葛斯齊 網虧：大S來會復婚
汪小菲與葛斯齊上演世紀破冰秀和解！被封為「台灣最強狗仔」的葛斯齊，不滿汪母張蘭說他收大S的錢，氣到要去北京告她，沒想到他人到了北京麻六記餐廳直播，立刻有粉絲通風報信，汪小菲火速趕來盡地主之誼，兩人間沒有刀光劍影，反倒是客氣寒暄問候，讓觀眾相當訝異，汪小菲今（17）日一早發文，強調「兩岸一家親，一笑泯恩仇」，被粉絲稱讚「格局打開了」。
記者江芷稜/綜合報導
葛斯齊曾多次爆料汪小菲緋聞，指控他周旋於張穎穎等女人之間，被認為站在大S這一邊，讓張蘭屢次點名開罵，沒想到他昨現身麻六記餐廳，汪小菲沒有發怒，反而表示見到葛斯齊很開心，大方請客吃飯，被對方狠虧「你坐我旁邊我冷汗都出來了」，他展現好脾氣，笑說「沒事，你爆料也是為了監督我，讓我進步嘛」。
汪小菲發文說，「沒什麼事過不去，昨天小葛來我店裡，我見到他很開心。所有的一切都過去了，我開我的店，他做他的事。兩岸一家親，一笑泯恩仇」，網友稱讚「格局突然打開，你小子還挺會說」、「相信大S如果帶兩個小孩過來大陸，你也立馬原諒她」、「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。見了面大家都想當體面人，其實這就是成年人的世界」。
葛斯齊事後直播和粉絲透露，當下見到汪小菲以為是眼花或做夢，握著對方的手感覺很冰冷，還以為見鬼了，不過他認為汪小菲和張蘭不一樣，和汪小菲可以客氣聊天，但這次來北京是為了提告張蘭，目的沒有改變，網友說他投誠、拉攏汪小菲，葛斯齊強調記者是處理人的事，收到爆料會秉公處理，沒有要跟汪小菲組CP，引起粉絲大笑。