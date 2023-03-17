美國股東告瑞士信貸！隱瞞財務問題、欺騙投資人

瑞士知名的財富管理、投資暨金融服務公司，瑞士信貸（Credit Suisse），因最大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）不願注資，週三股價一度重挫，連帶影響歐美股市恐慌情緒，而後獲得瑞士央行（Swiss National Bank, SNB）借款逾500億美元，危機能否順利落幕仍須關注。不過瑞士信貸位於美國的投資人，以不滿瑞信隱瞞財務問題、欺騙為由，於當地時間16日提起訴訟。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《路透社》報導，以布雷登特納（Braden Turner）為首的美國股東表示，瑞士信貸欺騙投資者，未披露正遭受「重大客戶」外流，還有內部控制存在重大缺陷等問題，後來紙包不住火，隨著瑞信最大股東表示不再投入更多資金、投資者紛紛出逃，瑞信股價跌至歷史新低，真相這才曝光。報導指出，這起訴訟似乎是美國投資者針對瑞士信貸近期問題，所發起的首例訴訟，該行在16日從瑞士央行獲得逾500億美元的貸款後，重獲了一些市場信心。截至發稿時間為止，瑞士信貸拒絕針對這起向紐澤西州卡姆登聯邦法院（federal court in Camden, New Jersey）提起的訴訟，發表任何評論。除了這起告瑞信的案子，承接的律師事務所，據悉也代表股東們向矽谷銀行的母公司「SVB Financial Group」，以及加密貨幣為大戶的銀行「Signature Bank」提起訴訟。更多「矽谷銀行倒閉」相關新聞。美國銀行危機新苦主？路透曝「它」正尋求增強流動性矽谷銀行風暴 馬斯克：跟1929年大蕭條有點像救命錢來了！第一共和銀行獲注資300億美元 道瓊漲371點矽谷銀行後輪到它 瑞士信貸發生什麼事？