人物／黑死腔主唱變立委　318前夕林昶佐宣布交棒昶家軍

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2014年3月，反服貿社團佔據立法院抗議，民間醞釀出一股龐大的學運浪潮，學運結束後，為了避免民間力量流失，第三勢力籌組時代力量，由林昶佐先擔任建黨工程隊總隊長。不過他當時就認為，台灣的未來屬於年輕人，只是這批人可能還在念書，自己只是過渡角色，等到年輕人完成學業步入社會，他也會慢慢交棒。
2015年，時代力量創黨，林昶佐也投入立委選舉。2016年，林昶佐驚險擊敗國民黨資深立委林郁方，為時代力量搶下重要的一席區域立委。
從歌手轉戰立委後，林昶佐不只致力外交國防事務，內部也積極栽培新人。現任立委賴品妤、台北市議員林亮君，前台北市議員黃郁芬、林穎孟，都曾在昶辦擔任過助理，加上與林昶佐友好的高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學，「昶家軍」漸漸累積出政治實力。
不過2018年開始，一直與民進黨合作密切的時代力量，也出現路線之爭，尤其是當年的《勞動基準法》修法，是否支持民進黨的修改版本，黨內意見不一，當時的時代力量立委黃國昌，率眾到總統府前禁食靜坐抗議，激烈動作也讓黨內出現雜音。
到了2018年底，民進黨在地方選舉大敗，2020年的總統大選，究竟是要繼續支持民進黨，還是要強調時代力量的主體性？黨內兩派爭執不下，最後選擇與民進黨合作的林昶佐退黨，改以無黨籍名義參選。2020年底立委選舉，林昶佐再度打敗國民黨老將林郁方，順利連任成功。
不過林昶佐的選區，藍綠勢力旗鼓相當，兩度搶下台北市中正萬華區立委，也讓該地的藍營不斷尋求反撲機會。2021年底，有選民質疑他未顧及選區民意，不斷迎合民進黨，為此發動罷免。
罷免案最終結果為同意票5萬4813票，不同意票4萬3340票，罷免不成功，林昶佐挺過罷免危機。明年又是立委選舉，民進黨仍有意繼續與林昶佐合作，禮讓他參選，結果林昶佐今天反而自行拋出震撼彈，宣布不再連任。
林昶佐的聲明指出，家庭成員發現罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待，因此想用更多的時間陪伴家人。熟悉林昶佐的人士說，這消息有點令人意外，畢竟從未聽林說過此事，但另一方面，對於林的不選，卻也不那麼意外，因林並沒有一直打算長期留在政治圈，一直都有交棒的打算。
該人士說，林昶佐是很不像立委的立委，邊問政又可以邊練團，與助理間毫無距離，尊重助理的政策研究，熱衷與助理討論，無形中也讓待過昶辦的助理們，都漸漸能獨當一面，為公眾議題發聲，助理投入選舉後，也都能有不錯的成績。
正如林昶佐聲明所言，「我要成為有熱情、優秀年輕人的橋樑，聚集、幫助這些年輕夥伴們，是我人生重要的階段任務，現在，他們有人從昶辦同仁成為立法委員，有些去年順利連任議員甚至有幾位還是該選區最高票，即使落選的夥伴也都成熟面對，在新的戰鬥位置就位。終於，人生把我帶到這個階段任務即將結束的時刻。」
明天3月18日就是學運9周年，選在學運前夕，林昶佐宣布交棒，更具傳承意義。即將邁入半百年齡的林昶佐，過去參與政治不遺餘力，接下來，他選擇把時間留給家人。