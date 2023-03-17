資策會6大通訊趨勢　6G擺脫空談、邁入技術深耕應用發想

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根據資深產業分析師鍾曉君觀察，業者除了利基於5G SA（獨立組網）、邊緣運算與專網建構，未來將深耕數位雙生技術，才能形塑「企業元宇宙」所需要的遠端監控、操作等基礎環境。
此外，資策會指出，5G產業聚焦「高效與節能、開放網路、5G專網」，未來各家專網解決方案的發展方向，除了硬體效能與成本，「易整合、易管理、高度客製化、預驗證應用場景」將是重點。
不僅如此，6G已開始擺脫空談，進入技術深耕與應用發想階段，特別是6G關鍵技術「可重構智能表面（RIS）」的重要性提升，可觀察到南韓兩大電信商KT與SK Telecom，中國大陸ZTE、日本NEC、法國初創公司Greenerwave，以及台灣光寶都有實體展示其RIS雛形系統與驗測成果。
資策會觀測行動通訊發展，各國與各大品牌支援eSIM手機商用服務比率正逐年快速增加，資策會MIC資深產業分析師廖彥宜分析，從實體SIM卡走向QR Code/APP，可節省手機內部空間、創造規格升級的可能性，不過，營運商的互通互聯將成為核心挑戰，也帶來商機，如何調整設計現有營運與管理型態、運用策略合作或整合外部資源，維繫用戶黏著性、拓展創新服務模式，將成為業者能否利用eSIM加速成長的關鍵。
另外，淨零永續浪潮已擴散至手機，業者紛紛推出自助維修計畫、提高回收材質的使用率。廖彥宜說，面對大環境消費者縮減支出、換新機頻率降低，加上循環經濟意識抬頭，二手、翻新手機的商機已經浮現，ESG風潮帶動手機產業商業模式的轉變，涵蓋範疇除了設備銷售，甚至擴及租賃服務、維修、評估、庫存管理等面向，也讓二手市場更透明開放、降低商業風險的產業新玩家興起。
最後，衛星通訊成手機標配逐漸實現、折疊機發展更「耐用、輕薄、便宜」，廖彥宜表示，手機品牌、晶片業者、電信設備與衛星營運商皆相繼發表支援3GPP R17標準的5G NTN衛星聯網終端解決方案。另外，5G NTN衛星到終端（D2D）在高軌衛星緊急雙向簡訊已正式商用，而低軌衛星影音通訊也積極發展中。
可觀察到一、二線品牌業者皆全力推動折疊機，期望突圍消費市場疲軟狀況，各大廠強調面板更無折痕感、更耐用、軸承鉸鏈更加穩定與輕量化。