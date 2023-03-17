市售餐具含甲醛！4品牌檢驗沒過遭罰 路易莎杯子也上榜
今（17）日行政院消費者保護處，採樣市售含植物纖維成分餐具20件，進行品質檢測及標示查核，共計11件不合格，其中品質檢測有4件含有甲醛不符規定，本次抽驗結果不合格率超過50%，包括路易莎、HOLA環保杯，還有MOMO、全家販售的一次性餐具。衛生福利部食品藥物管理署副主任林旭陽提醒，甲醛會影響身體代謝及免疫反應，禁止在非塑料產品中添加，若已經購買到有品質問題的產品，可以向業者訴求退款。
記者鍾怡婷/綜合報導
近幾年環保風氣流行，成為不少民眾選購產品的考量，其中含有植物纖維之餐具成為人氣商品，包括一次性餐具、可重複使用餐具，對此，行政院消保處指派消保官於實體店面及網路平台，隨機購買不同廠牌商品，共計20間進行螢光增白劑、甲醛、塑化劑的檢驗。
本次檢驗結果出爐後，共有四件溶出有毒物質「甲醛」，包括路易莎咖啡循環杯、全家天然植物纖維便利盤、厝內竹纖維光紋杯-咖啡渣、Husk's ware稻穀天然無毒環保日式餐碗，還有11件產品標示不符合規定，共計11件不合格，部分依法裁罰3至7萬不等，總計罰款達29萬台幣。
食藥署副主任林旭陽提醒，甲醛屬於有毒物質，不論是在製程或是食品添加都不可以，捨取過量恐對肝腎功能有影響，免疫反應變化，懷孕婦女會影響到胎兒，甚至有流產的機率，明文禁止運用在食品、接觸食品。消保處指出，抽查包括中國製商品8件、台灣製11件、美國製1件，其中不合格的有3件為台灣製，1件為美國進口，共計4件商品均已依法完成下架銷毀，。
消保處簡任消保官王德明表示，針對市售標榜環保的含植物纖維餐具，衛福部承諾會強化源頭管理，並持續市場稽查輔導改善。若是民眾開封產品立即聞到濃厚塑膠味，建議先放置散去味道，在考量是否要繼續使用，可初步評判是否含有害物質，也提醒除了商品外觀價格外，產品的材質、產地、製造商資訊等中文標示都相當重要，要注意是否有完整的繁體中文標示。