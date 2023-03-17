蕭敬騰生日前報喜訊！「一切都在進度上」 好友全力挺
蕭敬騰（老蕭）將在今年生日於台北萬豪酒店舉辦「蕭敬騰 LOVE U 兔 – 2023生日公益義賣」，這次他再次號召身旁好友共襄盛舉，規模更勝往年，今年生日願望除了期許身邊所有人都健康平安外，老蕭也許下2023年能趕緊發行新專輯。此外，老蕭4月9日將參與「紅星大獎 2023」，與香港樂壇天后鄭秀文擔任典禮頒獎與表演嘉賓。
記者吳雨婕/綜合報導
已有一陣子未與歌迷見面，隨著即將到來的生日，老蕭宣布延續往年以做公益過生日，舉辦公益義賣活動，並將所得全數捐獻給公益單位，往年的熱烈迴響令他印象深刻，他表示：「除了歌迷的支持，身邊也有很多好朋友都相當力挺，所以當一決定要再舉辦義賣，他們也都表示要一起共襄盛舉！」而這場義賣除了有老蕭個人衣物、鞋子、配件等；這次老蕭的好朋友們也都整理出了超多精品，堪稱質量超高的義賣活動，而此次義賣會則憑蕭敬騰《隔離套房2827》專輯優先且免費入場。
除了生日一如往年期望以自己的力量盡一份心力，老蕭今年的生日願望同樣希望身邊同事、好友及家人們都能健康平安；也許下今年發行新專輯的願望，他透露目前一切都在進度上，幾乎在各城市奔波的他，也迎來靈感爆發，期許能帶給大家有別以往的驚喜。除此之外，老蕭將在4月9日前往新加坡參與「紅星大獎 2023」典禮，並且擔任頒獎與表演嘉賓，老蕭表示：「有一陣子沒有在新加坡演出了，除了期待舞台、感受所有入圍及得獎者的喜悅，也很期待見到所有新加坡的朋友們！」