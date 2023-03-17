暖心助新住民申請證照獎勵金 雲林移民署行動列車在地化
內政部移民署「111學年度新住民與其子女培力及獎助(勵)學金計畫」受理報名即將於112年3月20日截止，為鼓勵新住民踴躍報考中華民國技術士檢定取得證照，培養一技之長、提升社會競爭力，提供相關補助。民眾可在線上填妥申請書後印出，併同其他資料寄至移民署，經審核通過，即可獲得新台幣3,000元至3萬元不等的獎勵金，歡迎民眾「好康逗相報」，相招來申請。為了避免新住民對於申請流程及操作不熟悉而錯失獎勵金申請時效，移民署南區事務大隊雲林縣服務站特別針對無法取得認證號碼或無法順利登入等問題，提供暖心的教學服務。
記者賴正琳／綜合報導
雲林縣服務站為了幫助交通不便的新住民申請獎勵金，除通知轄內各鄉鎮「新住民窗口」協助宣導外，更利用行動列車偏鄉服務的機會，至麥寮鄉公所及北港稅務局駐點，當面協助新住民申請。從遞件申請帳號密碼、填寫申請書及切結書到協助審核應備文件一次完成，目的是希望新住民能夠順利通過，避免後續補件或資格不符造成困擾。已取得中餐烹調丙級證照之新住民韋女士表示：「第一次申請卻遇到層層困難，非常感謝移民署的幫忙，不然真的不知道該怎麼辦。」
雲林縣服務站主任陳駿璿表示，「新住民與其子女培力及獎助(勵)學金計畫」為移民署完善新住民的照顧服務與生活輔導所提出的關懷方案，無論是否取得身分證，只要持有效居留證的新住民朋友皆有資格，歡迎大家踴躍申請。若民眾對於申請新住民證照獎勵金有任何的疑問，也歡迎致電各縣市移民署服務站做進一步的諮詢。