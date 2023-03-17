Albee「後座大膽換衣」司機狂瞄！好身材看光原因超無奈
從《我愛黑澀會》出道的35歲甜美女星Albee（范乙霏）擁有精緻五官、火辣身材，是各大綜藝節目的常客。近日，她在節目中透露某次為了要趕錄影，但路上大塞車，實在來不及換裝，只好直接在計程車上換小禮服，結果小黃司機卻一直透過後照鏡偷瞄，使她的好身材被看光，讓她尷尬又無奈：「真的沒辦法」。
記者郭佩蓉/綜合報導
Albee在節目《今晚開讚吧》表示，剛出道時發生一件很尷尬的事，住在新店的她，某天早上要到內湖錄影，無奈上班尖峰時段，基隆路總是「地獄般」的大塞車，當時還是新人的她很害怕遲到，結果到半路她才發現沒帶到錄影要穿的小禮服，只好硬著頭皮折返回家拿。
Albee接著說，好不容易回家拿好小禮服，再次出發前往錄影時，得知其他藝人們的妝髮都已經好了，主持人脾氣又有點一言難盡，「很怕！很怕！不知道怎麼辦，想說自己在車上化妝，頭髮就不要弄了，就在車上我就直接換了小禮服」，儘管計程車沒有貼隔熱貼，整個是透明的，但她也顧不了這麼多，「沒辦法，我就是硬換，因為我知道全世界在等我，我到了就要直接錄影」，沒想到，在車上換裝的她發現司機透過後照鏡狂瞄她，讓她的好身材全被看光，無奈表示：「我真的沒辦法，硬換，就真的偏ㄎㄧㄤ（傻），衣服真的很容易出事欸」。