爆紅炒飯妹林彤遭私訊「開價30萬陪飛香港」！她怒轟噁心
日前一名網友在新北樹林某間熱炒店用餐時，意外發現正妹女廚師林彤正在炒飯，不僅外型亮麗，熟練的甩鍋技巧更是吸睛，讓林彤瞬間爆紅，不少網友紛紛前往該店朝聖，甚至吸引民眾包遊覽車一睹芳姿，沒想到知名度打開後，卻因此接到不明商演訊息，邀約她陪同37歲的某科技公司高層到香港，讓她傻眼直呼超噁心。
記者賴禹妡/台北報導
林彤原先是電視廣告模特兒與活動主持人，因疫情關係在朋友的熱炒店學習，以培養第二專長，目前廚藝擁有2年資歷，某天在炒菜時，被網友拍下身影意外爆紅，也因為她的高人氣帶旺店裡的生意，甚至因為太多人前來朝聖，店長不得不讓她先下班。
不過根據《壹蘋新聞網》報導，林彤爆紅後竟收到私訊，有人邀約她參與商演通告，酬勞是5~30萬新台幣，工作時間為90分鐘或12小時，對象則是37歲的台灣某科技公司高層，要陪伴飛往香港三天兩夜，讓林彤當場傻眼，直呼噁心，更立刻封鎖刪除，強調天下沒有白吃的午餐，薪水越高風險也越高，自己沒有那麼笨。
不過，林彤還是非常感謝粉絲們的支持，並在臉書上預告明（18）日將會送出小驚喜，「就是在禮拜六的中午12:00 ，在粉絲團想送一個小驚喜給各位，請大家記得關注，謝謝你們」，一舉一動都相當親民。