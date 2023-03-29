上網最怕隱私遭竊！NordVPN：這三類最具安全威脅

NordVPN 的網路安全顧問阿德里安努斯・瓦爾門霍芬（Adrianus Warmenhoven）指出，「網路世界正在挑戰人們的每個行為。想要閱讀一篇文章？幾十個廣告和彈出式視窗已經準備好隨時覆蓋你的螢幕。另一個隱私威脅，惡意軟體也正潛伏在網站和將要下載的檔案中。瀏覽的網站也充斥著第三方追蹤程式，會分析瀏覽歷史，來了解個人在網上的一舉一動。」
成人網站內含最多惡意軟體
惡意軟體會試圖破壞或損害裝置和資料，其範圍從相對無害到極其危險都有。惡意軟體可以追蹤人們的資料，竊取敏感資訊，甚至不用經過個人意願就能刪除資料。
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串流媒體網站含有最多的侵入式廣告
侵入式廣告為投放侵入性和不相干的廣告給消費者。這類廣告透過未預期的彈出、屏蔽主頁面、開啟新頁面和視窗，或是在不當時間播放影片和音訊來干擾用戶。
而侵入式廣告，則多見於串流媒體（23%）、成人內容（16%）和線上購物（9%）網站上。威脅防護系統偵測並封鎖了數百萬個廣告：分別為 5.52 億、3.89 億和 2.26 億個。
阿德里安努斯・瓦爾門霍芬解釋：「今日，廣告攔截器對於安全和隱私都至關重要，因為此工具可以阻止可能感染裝置的廣告，因為惱人的廣告會靠收集網路活動的資料，侵犯人們的隱私。此外，弱勢網站的加載速度比平時還要慢，可能可以歸咎於侵入式廣告。充斥不需要廣告的免費應用程式也可能會大幅消耗裝置的電池壽命。」
影片託管網站含有最多數的追蹤程式
雖然多數追蹤程式都是廣告行銷和改善用戶體驗的工具，但它們也可能成為網路間諜的便利工具。網際網路服務供應商（ISP）、行銷機構、社群媒體公司和政府可以存取個人線上行動，並侵犯其隱私。
NordVPN 的威脅防護顯示，影片託管網站（22%）、雲端儲存供應商（16.31%）、網路電郵（16.25%）和資訊科技網站（12%）含有最多追蹤程式。2022 年 12 月，僅僅是影片託管網站，威脅防護就封鎖了 2390 億個追蹤程式。
值得補充說明的是，NordVPN 早前有關網站追蹤用戶的研究表明，每個網站的平均追蹤程式數量在香港（45.4 個追蹤程式）、新加坡（33.5 個）、美國（23.1 個）和澳洲（18.6 個）最高。
阿德里安努斯・瓦爾門霍芬指出，「透過以下方式減少線上可追蹤性：拒絕第三方 cookie，因為網站可將個人瀏覽資料出售給地三方；使用 VPN，這可隱藏實際 IP 位址和位置；安裝追蹤程式攔截器，這可阻止瀏覽器收集資訊；使用隱私瀏覽器，這可混淆瀏覽器指紋，或者甩開追蹤關於許多資料的 Google。」
威脅防護功能在下載檔案之前就對其進行掃描，識別威脅並在它們危害裝置之前搶先攔截。此功能在每個 NordVPN 訂閱中都是免費的，它可以讓您上網不留痕跡，保護隱私，提高數位安全。欲了解更多資訊可參閱NordVPN官網。
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