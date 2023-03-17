移民法修法草案進行中　立委洪申翰、賴品妤提見解

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另外，立委賴品妤在會議上也提出「落實《兒童權利公約》，保障移民兒童最佳利益」、「提供外籍配偶有效即時的保護」和「保障外籍配偶身分穩定與家庭團聚權」的草案。實際上，外配在家庭多處於弱勢，依照現在規定，若外配面臨家暴想要離開家庭，能不能繼續居留台灣，取決於「有無未成年親生子女」或是「有無取得子女監護權」。立委賴品妤認為，這樣的情況讓外配若不幸面臨家暴，想要離婚卻擔心無法取得孩子的監護權、或是面臨家暴時小孩已經成年，多數只能選擇隱忍而不敢離婚。「所以我提案讓遭受家暴的外配能不能繼續居留台灣，不再取決於有無未成年親生子女，而以受暴的外配本人作為保護對象。」在逐條審查《入出國及移民法》修法草案會議上，立委賴品妤將繼續為移民婦女與幼童權益發聲，讓台灣成為更包容的多元社會。
據悉，下週進行的會議上將繼續逐條審查《入出國及移民法》修法草案，有望審查到民團最在意的行政院版草案中第74條之1，有關失聯移工加重處罰的內容。民間團體台灣人權促進會、國際特赦組織台灣分會、人權公約施行監督聯盟、桃園市群眾服務協會和宜蘭縣漁工職業工會聯合發表聲明，批評「行政院版草案中第74條之1，增加對於失聯移工的處罰，逾期停留或居留的罰鍰，從原本的兩千元以上一萬元以下，提高十五倍至三萬元以上至十五萬元的罰鍰。」的修法將加重歧視，且完全無助於改善移工失聯的現象，根本治標不治本。