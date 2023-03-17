萬件投稿搶入！橘子嘉年華打造動漫天堂一起SHOW

這次橘子嘉年華的SHOW場館有著5大主題SHOW，包括：「遊戲寶物NPC秀一波」、「甚麼都有甚麼都不奇怪」、「二次元才有的可愛」、「創作者奇幻世界」、「好神SHOW市集限定」。多元主題讓大家看見不同展物！絕對不用怕找不到自己喜歡的內容，而這次的5大主題SHOW總共吸引了超過15000件展物！在這些展物裡，不管是喜歡cosplay的coser還是遊戲角色的裝備展現，甚至是SHOW市集裡的音樂表演等；可見這次的多元性題材，讓人看了就忍不住想要在各展間SHOW出自己的寶貝。
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看完大家的投稿作品後，是不是已經手癢開始想要著手跟大家一起SHOW，把自己的作品給SHOW出來，現在還有更多火熱的SHOW在持續熱燒中。
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