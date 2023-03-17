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萬件投稿搶入！橘子嘉年華打造動漫天堂一起SHOW

▲2023橘子嘉年華SHOW場館中，擁有超豐富線上ACGN主題內容。（圖／beanfun!提供）
▲2023橘子嘉年華SHOW場館中，擁有超豐富線上ACGN主題內容。（圖／beanfun!提供）

本報訊

熱熱鬧鬧的橘子嘉年華告一段落了！大家覺得好不好玩呢？回顧這次的橘子嘉年華集結眾多不僅是熱愛動漫、遊戲甚至是創作同好者，一同共襄盛舉這場年度盛事，相信喜愛ACGN的你一定都參與了吧！這次集結了萬件作品刷新你對玩樂的標準，全面加值ACGN族群的泛娛樂體驗！

這次橘子嘉年華的SHOW場館有著5大主題SHOW，包括：「遊戲寶物NPC秀一波」、「甚麼都有甚麼都不奇怪」、「二次元才有的可愛」、「創作者奇幻世界」、「好神SHOW市集限定」。多元主題讓大家看見不同展物！絕對不用怕找不到自己喜歡的內容，而這次的5大主題SHOW總共吸引了超過15000件展物！在這些展物裡，不管是喜歡cosplay的coser還是遊戲角色的裝備展現，甚至是SHOW市集裡的音樂表演等；可見這次的多元性題材，讓人看了就忍不住想要在各展間SHOW出自己的寶貝。
 

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▲擁有豐富想像力的你，在「創作者奇幻世界」都能投稿你喜愛的內容。（圖／beanfun!提供）
▲擁有豐富想像力的你，在「創作者奇幻世界」都能投稿你喜愛的內容。（圖／beanfun!提供）
像是「創作者奇幻世界」主題中，就也有許多有趣的策展展間，吸引擁有豐富想像力的用戶們在其中任意暢遊，上傳天馬行空的創作！不管是資深coser還是熱愛漫畫、小說的創作同好者，通通都在這次橘子嘉年華裡面SHOW出自己的作品，beanfun!奇幻世界大門隨時為大家敞開，打造全新不同的泛娛樂社群體驗。
 

▲喜歡cosplay的玩家在「創作者奇幻世界」中可以找到和你一樣喜愛cosplay的同好！（圖／beanfun!提供）
▲喜歡cosplay的玩家在「創作者奇幻世界」中可以找到和你一樣喜愛cosplay的同好！（圖／beanfun!提供）
▲漫畫星、文學星聯手募集最強創作者。（圖／beanfun!提供）
▲漫畫星、文學星聯手募集最強創作者。（圖／beanfun!提供）
看完大家的投稿作品後，是不是已經手癢開始想要著手跟大家一起SHOW，把自己的作品給SHOW出來，現在還有更多火熱的SHOW在持續熱燒中。

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