地瓜助防癌、護心肺、顧血管！３種顏色比一比，４吃法更助健康

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地瓜有哪些營養？劉怡里營養師表示，地瓜是一種全榖雜糧的澱粉類食材，早期社會民眾普遍較吃不到白米，地瓜為平民食物，後來才發現地瓜營養價值非常豐富遠勝於白米，包括高纖、高鉀、高鎂，又有蛋白質、花青素，以及維生素A、B1、B2、B6、葉酸等。
地瓜營養有哪些好處？膳食纖維有利促進腸胃蠕動、預防便祕、防範腸癌。鉀則有利去水腫、降血壓。鎂可穩定血糖及神經。蛋白質則有助維持肌肉量。花青素有助護眼、護血管。維生素A有利護眼、防夜盲症、護黏膜、顧肺、顧呼吸道、保養皮膚。維生素B1可提振精神、修復神經。維生素B2也有助修復黏膜和皮膚。維生素B6則也參與神經修復。葉酸可護腦.心並防止DNA受損。
地瓜其實有助平穩血糖！值得一提的是，地瓜口感偏甜，許多人會認為糖分較高、容易影響血糖，事實上地瓜是屬於低升糖食物，適合糖尿病患者，門診中糖尿病患者若要避免白米飯，多會建議可吃地瓜。且地瓜整體熱量低，約220克才等同於一碗白飯，是個非常優秀的營養食材。
地瓜３種顏色比一比，適合族群各有所不同！
劉怡里營養師也指出，不同顏色的地瓜也有特別突出的營養。常見以黃地瓜、紅地瓜、紫地瓜來看，黃地瓜各項營養中偏高，維生素B1最為突出，對需要補充元氣的上班族是個很好的選擇。紅地瓜則蛋白質和維生素A最高，特別適合保養眼睛。紫地瓜則是膳食纖維最高，且有花青素，是很好的抗氧化物質，有助防癌，適合減重族群、防癌、防範心血管疾病者。
地瓜鉀和膳食纖維豐富，部分族群注意分量或避免！
需注意分量族群：劉怡里營養師也提醒，地瓜雖然適合普遍族群，但也有少部分的人需要酌量或避免。像是地瓜因有含量豐富的膳食纖維，對於容易脹氣、胃酸逆流、剛做完腸道手術需低纖飲者、或是要進行大腸鏡前需低渣飲食者，就建議避免過量。而地瓜鉀含量也高，限鉀的腎臟病族群也需酌量，不可過多。
白飯＋地瓜要注意分量：另外也提醒，地瓜雖然是個營養豐富的植物性食材，但不是蔬菜類，搭配其他如白飯等澱粉類食物時總量需斟酌，若一碗飯配一顆地瓜，當餐澱粉攝取會過多。
地瓜４種吃法帶來不同好處，冰鎮地瓜更有助減肥控血糖！
連皮一起吃：劉怡里營養師也建議，地瓜也可以視吃法不同對健康帶來不同的好處。像是若地瓜皮軟、刷得乾淨、吃得習慣，帶皮吃更好，因為有更豐富的膳食纖維及植化素等營養。
冰鎮地瓜：冰鎮地瓜除了口感冰涼之外，也會變成抗性澱粉且低升醣，小腸對於地瓜的熱量吸收可約降30%左右，更有助減肥、平穩血糖。
粥+地瓜：另外，地瓜粥適合長者、牙口不好、胃口不好。粥的升糖指數相當高，加入地瓜後除了提升營養價值，也降低升糖指數，平穩血糖。同樣的道理也可地瓜放進白米一起蒸。
運動後吃：除此之外，地瓜也很適合運動後澱粉補給，運動後會需要優質澱粉及蛋白質，以利補充能量、修復肌肉，地瓜剛好是有較多蛋白質的澱粉，且又有高纖維，特別適合運動減重者。
提醒：原型的地瓜最好！劉怡里營養師也提醒，地瓜的副產物、加工食品還是建議盡量避免。例如炸地瓜易破壞部分營養，且高油又有粿粉整體營養價值降低。蜜糖地瓜則需注意糖分。地瓜餅、地瓜球也是通常多以添加精緻澱粉更多，地瓜成分較少。盡量以原型食物為主，烤地瓜、蒸地瓜、冰地瓜為佳，如此更能吃到完整的營養、更有助養生。
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