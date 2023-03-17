全家今起「特濃美式、霜淇淋」買1送1　7-11搭大拿鐵28元

「十億人起義」活動發酵中　民團為漁工和女性移民發聲

▲國際移工民間團體在美國聯合爭取台灣外籍漁工的Wi-Fi使用權，為人權站出來。（圖／移工國際台灣分會）
▲國際移工民間團體在美國聯合爭取台灣外籍漁工的Wi-Fi使用權，為人權站出來。（圖／移工國際台灣分會）

記者賴正琳／綜合報導

移工國際台灣分會（Migrante Taiwan）3月12日於台中潭子天主教堂舉辦「十億人起義」活動，旨在幫助遭受剝削和歧視的女性移民，打擊台灣針對女性移民的各種暴力行為。另外，在3月14日該會也和其他國際移工民間團體在美國聯合爭取台灣外籍漁工的Wi-Fi使用權，為人權站出來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
移工國際台灣分會指出，在台灣發起「十億人起義」運動已經三年了，希望能宣傳保護女性勞工的權利和尊嚴的意識。根據聯合國數據顯示，全球有三分之一的女性曾經在一生中遭受性暴力，大約近10億人，因此該婦女抗爭運動稱為「十億人起義」，由伊芙·恩斯勒自2012年發起至今。而14日為外籍漁工爭取Wi-Fi使用權的活動則在美國波士頓舉行，在北美的海鮮展上進行和平示威，期盼政府和漁業公司能重視外籍漁工的基本人權和Wi-Fi使用權。

▲台灣人權聯盟認為外籍漁工的Wi-Fi使用權至關重要。（圖／移工國際台灣分會）
▲台灣人權聯盟認為外籍漁工的Wi-Fi使用權至關重要。（圖／移工國際台灣分會）
台灣人權聯盟認為外籍漁工的Wi-Fi使用權至關重要，協會舉例一名印尼漁工Nofian Kubalang在一艘航行15個月且無法在海上使用Wi-Fi對外通訊的台灣漁船上工作，由於無法確認辛苦工作的300美金薪資是否有匯回家中，直到15個月後靠港聯繫家人，才知道薪資沒有正常撥款，妻小長期忍受經濟無援之後，妻子已經改嫁，孩子也遭到遺棄，境遇十分淒慘。Nofian說：「類似我這樣的經歷，在台灣的遠洋漁工非常普遍。我們應得基本良善的工作條件，以及我們需要透過 Wi-Fi 通訊來保護我們自己及同事，並能與心繫的家人聯繫。」

台灣遠洋漁船船隊規模為全球第二大，共有逾1,100艘漁船，估計約18,000至22,000多名來自東南亞的外籍漁工，共同創造了數量可觀的台灣漁業經濟利益，但這上千艘遠洋漁船中，根據漁業署所架設的「外籍船員互動服務平台」（https://www.happyfisherman.tw/），目前可查詢到27艘漁船有裝設Wi-Fi，另根據漁業署去年12底的「漁業與人權行動計畫」說明資料和業者所提供的資訊，是約98艘船已裝設Wi-Fi，其中共有89艘漁船有提供給船員使用Wi-Fi。正因為漁工無法使用Wi-Fi 通訊及相關的強迫勞動爭議，令台灣漁業在當代面臨許多的挑戰與風險，比如美國勞動部在2022年第二度將台灣漁獲列入「童工及強迫勞動製品清單」，這份清單也羅列許多來自中國新疆再教育營的強迫勞動製品，台灣因此蒙上許多包括強迫勞動、人口販運、非法捕撈、海上謀殺與失蹤的國際醜聞。

影／「臥舖火車」在越南　網紅揭新奇體驗

新二代考上台大、休假做雞湯　關懷銀髮族獲築夢計畫補助

東南亞五國風味菜色　台南推廣觀光

提醒移工勿被騙　詐騙集團冒用官方LINE帳號

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀