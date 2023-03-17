「十億人起義」活動發酵中　民團為漁工和女性移民發聲

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台灣人權聯盟認為外籍漁工的Wi-Fi使用權至關重要，協會舉例一名印尼漁工Nofian Kubalang在一艘航行15個月且無法在海上使用Wi-Fi對外通訊的台灣漁船上工作，由於無法確認辛苦工作的300美金薪資是否有匯回家中，直到15個月後靠港聯繫家人，才知道薪資沒有正常撥款，妻小長期忍受經濟無援之後，妻子已經改嫁，孩子也遭到遺棄，境遇十分淒慘。Nofian說：「類似我這樣的經歷，在台灣的遠洋漁工非常普遍。我們應得基本良善的工作條件，以及我們需要透過 Wi-Fi 通訊來保護我們自己及同事，並能與心繫的家人聯繫。」
台灣遠洋漁船船隊規模為全球第二大，共有逾1,100艘漁船，估計約18,000至22,000多名來自東南亞的外籍漁工，共同創造了數量可觀的台灣漁業經濟利益，但這上千艘遠洋漁船中，根據漁業署所架設的「外籍船員互動服務平台」（https://www.happyfisherman.tw/），目前可查詢到27艘漁船有裝設Wi-Fi，另根據漁業署去年12底的「漁業與人權行動計畫」說明資料和業者所提供的資訊，是約98艘船已裝設Wi-Fi，其中共有89艘漁船有提供給船員使用Wi-Fi。正因為漁工無法使用Wi-Fi 通訊及相關的強迫勞動爭議，令台灣漁業在當代面臨許多的挑戰與風險，比如美國勞動部在2022年第二度將台灣漁獲列入「童工及強迫勞動製品清單」，這份清單也羅列許多來自中國新疆再教育營的強迫勞動製品，台灣因此蒙上許多包括強迫勞動、人口販運、非法捕撈、海上謀殺與失蹤的國際醜聞。