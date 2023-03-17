捲分手風波！篠崎泫疑被3女星暗諷狐狸精 Toyz心疼發聲
歌手陳零九日前在IG公布與交往10年的女友呼呼分手，因未確切說明原因，使得外界浮想聯翩，後續更扯出女星篠崎泫疑似介入兩人感情的消息，狼人殺圈的友人們便開始發文，雖未指名道姓，但似乎在暗諷她是「狐狸精」，引起眾人猜測。實況主Toyz（劉偉建）昨（16）日便在節目上談及此事，認為發布暗諷貼文的行為相當不負責任。
記者李惠婷/綜合報導
Toyz 16日上Up直播製作的談話節目《藝外爆紅》時，開頭便談起「篠崎泫疑似第三者」的風波，詢問主持人派翠克是否與陳零九相熟，表示看到女星凱希、荳荳和紀卜心於IG限時動態發布的「狐狸精暗諷文」時，心裡非常不解，認為三人的行為相當不負責任，而自己曾有想要直接私訊篠崎泫，可最終不敢跨出那一步。派翠克面對如此犀利的提問難以招架，緩頰道「之後會邀請五堅情等人來上節目，來一探究竟」。
據悉，篠崎泫被爆介入感情後有說明自己與陳零九是會私下聯絡的朋友關係，而此次事件爆發後還未傳訊給對方，不過不會因此刻意避嫌；而被影射為狐狸精一事，她表示自己當初有看到限動，但沒有私訊詢問，「我最近都活在自己的世界裡，沒有在看大家的貼文」。