林襄勁敵來了？李多慧背景起底 網挖出「熱舞影片」瘋傳
樂天桃猿今（17）日重磅宣布，旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls 2023年第八位新成員，是來自韓國超人氣的李多慧（Dahye Lee），消息曝光後，在棒球圈引起一陣討論。就有網友討論「李多慧到底有多厲害？」沒想到貼文引起關注，不少網友把過去她在球場上跳舞的影片翻出，讓人直呼「我這輩子會為她進球場看一次球.....」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「一位韓國藝人，棒球主體是棒球，啦啦隊算是輔助，我當然也喜歡啦啦隊，但是一個韓國啦啦隊李多慧，為何能造成台灣這麼大的關注？李多慧到底有多會？有沒有韓國李多慧這方面的八卦？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「粉絲拍到影響觀感，你說紅不紅」、「很會跳，舞技比台灣啦啦隊強很多」、「超紅，紅到直接被離職」、「真的很神，你看過她影片就知道了，超會跳」、「光是跳舞就屌打台灣啦啦隊了」、「今日開始當樂天老球迷」、「從今天開始轉支持樂天，三Q」、「看過跳舞影片了，我想我這輩子會為她進球場看一次球」、「真的是林襄勁敵了，很猛」。
而事實上，李多慧在2019年時，以起亞虎啦啦隊隊員身分現身球場，由於長相姣好舞技又精湛，初登場直接爆紅，直拍影片更是衝破1800萬人觀看，人氣紅不讓！後來變成類似半藝人的情況，人氣爆棚的她卻因為太過搶眼，而被應援隊隊長抨擊，認為搶走球員的風采，後來李多慧為了平息風波選擇離開球團，沒想到如今轉往台灣發展，讓不少台灣球迷期待李多慧的初登場！