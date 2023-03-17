NBA／從籃球之神到經營之神 Jordan身價逾600億成領頭羊
美國媒體今爆料，「籃球之神」Michael Jordan打算兜售黃蜂大部分的股權，從此卸下老闆的身份，雖然美媒並未透露Jordan賣球隊的真實原因，但肯定不會是因為財務狀況。
記者廖聿偉/綜合報導
根據《Forbes》2023年最新的身價報告顯示，Michael Jordan目前身價高達20億美元(619億台幣)，也在全美富豪榜上排名前500，其中個人「斜槓」經營許多事業，皆替他製造龐大的財富，包括運動商品、流行服飾、運動食品，甚至連運動博弈都有Jordan的股分。
Michael Jordan長年與NIKE簽約，也推出個人品牌，累計至去年已為他帶來超過30億美元的收入(稅前)，其他的事業只要有Jordan的加持，也幾乎都翻倍成長。
黃蜂已經連續7年無緣季後賽，今傳出Jordan有意兜售股分，但實際上黃蜂的價值從他2010年買下黃蜂後，已從2.75億美元大幅攀升到17億美元，以投資角度而言，Jordan仍是贏家。
Jordan退休後的事業越做越大，也成為NBA球星的領頭羊，包括已經過世的Kobe，現役球星LeBron James和Kevin Durant也都仿造Jordan成功的商業模式，創造個人品牌，也都相當成功，場外的收入遠遠大於球員的薪水。
NBA／當年神操作簽林書豪、重返季後賽 Jordan為何想賣球隊？