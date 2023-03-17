韓啦啦隊女神重磅來台！球迷一早全被嚇醒：史上最強洋將
韓國啦啦隊女神李多慧，今（17）日確定來台灣加盟樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls，本人也在IG上親自證實喜訊，並說明這是她深思熟慮後的決定，也很高興到台灣體驗台式應援文化。消息一出，立刻轟動所有球迷，紛紛直呼「一早就被嚇醒」、「啦啦隊的大聯盟就在台灣！」
記者詹鎰睿/綜合報導
現年23歲的李多慧，2019年加入韓國職棒（KBO）起亞虎的啦啦隊，憑藉亮眼外型和超強的舞蹈功力，立刻在當地颳起一陣啦啦隊風潮，粉絲急遽暴漲，超多人買票進場都只為了看她，卻也引發部分忠實球迷以及起亞虎內部人士不滿，認為李多慧搶走了棒球員的風采，直到去年10月，李多慧才證實此事，並失落地離開球團，當時也讓不少台灣球迷心疼，甚至敲碗李多慧能來到台灣發展。
如今願望真的成真，樂天桃猿宣布李多慧正式加盟樂天女孩，成為今年第8位新成員，即將在台灣掀起李多慧旋風，確定在4月14日與大家見面。此外，李多慧本人也在IG上證實消息，她透露做出這項決定真的很不容易，也不是每個人都可以擁有的機會，既然決定了，她就會把握這次機會多看多學，並努力成為更好的人，也希望大家能多多支持她。
消息一出，PTT棒球版通通嗨翻，「林襄瑟瑟發抖中！」、「史上最大洋將」、「啦啦隊的大聯盟，就在台灣！」、「真重磅補強，蒿兔鷺鷥」、「樂天啦啦隊邪惡帝國」、「大谷翔平等級的」、「一早就看到這個，直接嚇醒。」