特企／NEXON全新MMORPG《HIT2》 4/18展開事前預約
由NEXON發行，NEXON Games所開發的MMORPG新作《HIT2》，將於4月18日於台港澳展開事前預約活動！《HIT2》為 NEXON 旗下熱門 IP《HIT：英雄之戰》的世界觀延續系列作，本次將以跨平台的MMORPG形式登場，且上市之際即推出新型態的攻城戰，讓玩家更進一步的體驗熱血攻城戰與多人對決的壯闊戰鬥！本次也同步公開了事前預約的宣傳影片，讓玩家一睹《HIT2》的遊戲風采！
本報訊
《HIT2》將在玩家熟悉的奇奇等五大英雄帶領下，將可選擇六大職業中的其中一種開始你的旅程。無論是揮舞著巨劍衝鋒陷陣的「戰士」、以鈍器和盾牌抵禦與施放輔助效果的「騎士」、雙持利刃迅敏穿梭於戰場中的「刺客」、擁有高破壞力元素魔法的「法師」，乃至於操縱光明與黑暗生死大權的「祭司」及悄然狙殺敵人於遠距之外的「弓手」，不管是什麼職業，皆能享受到血脈賁張的戰鬥爽快感。
《HIT2》備受期待的多人大型對戰系統就屬「攻城戰」了！除了陣營間的人馬對立與爭奪戰鬥外，是否能善用攻城機制來奪下城池，也會是《HIT2》中最特別的攻城戰環節，這時候端看哪些公會能夠團結合作並搭配機制來制訂戰術，才更有可能成為城堡的主人，畢竟城池的背後所帶來的龐大稅收，以及城中傲人氣勢的雕像聳立，都是每個公會會長所引頸期盼的。就算是無法參與大型攻城戰也沒關係，隨機區域出現的「伊甸園變異體」也將挑戰多名玩家的團結合作或競爭殺戮。隨機於地圖上出現的紅色旋風將帶來大量的怪物以及怪物身上的豐盛獎勵，究竟會是什麼樣的結果，玩家不妨待遊戲上市後親身體驗。
《HIT2》目前預計於2023年上半年推出，今日也進一步公開職業影片及介紹網站，還有更多的遊戲內容以及相關新聞，再請玩家持續關注官方網站與新聞稿曝光，準備享受《HIT2》所帶來的全新MMORPG風貌！
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