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AI大戰！微軟「Copilot」將創辦公室革命　5件事搶先知道

▲AI大戰繼續蔓延，微軟推出MicroSoft 365 Copilot，利用了GPT模型並結合了大型語言模型，未來上班族只需要簡單的指令就可生成一份文件。(圖／翻攝官網)
▲AI大戰繼續蔓延，微軟推出MicroSoft 365 Copilot，利用了GPT模型並結合了大型語言模型，未來上班族只需要簡單的指令就可生成一份文件。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

AI大戰將掀起一股辦公室新革命！微軟在「Future of Work」會議中重磅推出運用AI協助的MicroSoft 365 Copilot，將Copilot導入到辦公室常用的Word、Excel、PowerPoint、Outlook等，只需要簡單的指令就會自動生成一份簡報、完成一份Email或轉化成表格，透過首波釋出的宣傳影片，可以感受到功能真的相當強大，辦公室協作用具可能將開啟新頁！在這股AI浪潮來臨前，關於Copilot 有5件事情要知道。

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📍Microsoft 365 Copilot的「Copilot」是什麼意思？

Copilot是副駕駛員的意思，在航空業中副駕駛員是飛行員的助手，負責幫助飛行員進行飛行操作和監控飛行狀況，而在其他領域，Copilot也被用於助手或合作夥伴的意思。而Microsoft 365 Copilot意味要成為用戶在職場上的副駕駛，協助工作上的完成。

📍Microsoft 365 Copilot是由誰開發的？

由OpenAI 和 GitHub 共同開發，Copilot 利用了 GPT 模型並結合了大型語言模型（LLM），將Copilot導入到Microsoft 365的服務內，包含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams都能使用，另外還有商務聊天，整合行事曆、電子郵件、聊天、文件、會議和聯繫人。

📍Microsoft 365 Copilot可以做哪些事？

Copilot能快速生成內容、幫忙提供文章摘要，像是Word可以提供初稿以供編輯修改來節省寫作、尋找資源和編輯時間。PowerPoint 的不用一頁頁編輯，一個指令就能快速完工。Excel在有Copilot加持之下，可以在幾秒鐘內分析趨勢並生成具有專業外觀的數據表格，也能在Outlook請Copilot抓出重點，同時立即回覆。

📍何時才會正式開放？

微軟指出，目前已經與20家企業測試Microsoft 365 Copilot，預計在未來幾個月內向更多企業開放使用，但尚未公布細節與定價。

📍未來上班族的文書作業可能會有哪些轉變？

微軟指稱Microsoft 365 Copilot的誕生還是以協助用戶生產力的提升，可以減少時間在資料的搜尋和輸入文字上，把時間保留給創造力，這是一種全新的工作方式。 等待正式登場後，可能會改變辦公的使用情境，未來製作一份文件恐怕不會是從空白開始，而是從下指令後開始編輯。


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