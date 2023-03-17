AI大戰！微軟「Copilot」將創辦公室革命　5件事搶先知道

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Copilot是副駕駛員的意思，在航空業中副駕駛員是飛行員的助手，負責幫助飛行員進行飛行操作和監控飛行狀況，而在其他領域，Copilot也被用於助手或合作夥伴的意思。而Microsoft 365 Copilot意味要成為用戶在職場上的副駕駛，協助工作上的完成。
📍Microsoft 365 Copilot是由誰開發的？
由OpenAI 和 GitHub 共同開發，Copilot 利用了 GPT 模型並結合了大型語言模型（LLM），將Copilot導入到Microsoft 365的服務內，包含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams都能使用，另外還有商務聊天，整合行事曆、電子郵件、聊天、文件、會議和聯繫人。
📍Microsoft 365 Copilot可以做哪些事？
Copilot能快速生成內容、幫忙提供文章摘要，像是Word可以提供初稿以供編輯修改來節省寫作、尋找資源和編輯時間。PowerPoint 的不用一頁頁編輯，一個指令就能快速完工。Excel在有Copilot加持之下，可以在幾秒鐘內分析趨勢並生成具有專業外觀的數據表格，也能在Outlook請Copilot抓出重點，同時立即回覆。
📍何時才會正式開放？
微軟指出，目前已經與20家企業測試Microsoft 365 Copilot，預計在未來幾個月內向更多企業開放使用，但尚未公布細節與定價。
📍未來上班族的文書作業可能會有哪些轉變？
微軟指稱Microsoft 365 Copilot的誕生還是以協助用戶生產力的提升，可以減少時間在資料的搜尋和輸入文字上，把時間保留給創造力，這是一種全新的工作方式。 等待正式登場後，可能會改變辦公的使用情境，未來製作一份文件恐怕不會是從空白開始，而是從下指令後開始編輯。