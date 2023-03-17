U:NUS曝光暗戀心事！慘遭冷處理　崩潰喊「修理偶」

從選秀節目《原子少年》成功組團出道的男團U:NUS，上個月甫完成首場演唱會「Reborn to be Alive」Live Showcase Tour台中站，緊接著將在4月8日、4月9日連兩天舉辦台北場，團員們在台中場祭出彩蛋，驚喜帶來兩首全新歌曲首唱，其中嗨翻全場的〈修理偶〉單曲率先在今（17）日凌晨上架，而該曲創作主題是暗戀情勢，遭喜歡的對象冷處理。
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U:NUS 第二波主打歌曲〈修理偶〉結合樂團元素的活力狂熱，與詼諧趣味的饒舌歌詞，講述青春男女在感情世界裡的反覆掙扎與自我矛盾，歌曲中再現高胥崴獨特的台語rap，更首次嘗試用嘶啞唱腔詮釋副歌，成為畫龍點睛的亮點。MV串剪「Reborn to be Alive」Live Showcase Tour新歌首唱畫面，結合live band樂團編制，將演唱會現場熱烈激昂的氣氛重現。團員表示：「這次歌曲走搖滾嘻哈風，比較龐克，樂團感比較重，想做出不一樣的風格給大家。」也分享創作主題：「像是在暗戀一個女生，但被對方愛搭不理的，心裡於是下定決心不要繼續喜歡這個人了。」〈修理偶〉歌詞詼諧有趣，歌名直譯fix me，並翻玩「臺灣國語」帶入諧音，希望帶給大家無憂無慮、青春無敵的歡樂感。