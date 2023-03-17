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U:NUS曝光暗戀心事！慘遭冷處理　崩潰喊「修理偶」

▲U:NUS由高有翔（左起）、吳昱廷、蔡承祐、高胥崴組成。（圖／滾石提供）
▲U:NUS由高有翔（左起）、吳昱廷、蔡承祐、高胥崴組成。（圖／滾石提供）

記者吳雨婕/綜合報導

從選秀節目《原子少年》成功組團出道的男團U:NUS，上個月甫完成首場演唱會「Reborn to be Alive」Live Showcase Tour台中站，緊接著將在4月8日、4月9日連兩天舉辦台北場，團員們在台中場祭出彩蛋，驚喜帶來兩首全新歌曲首唱，其中嗨翻全場的〈修理偶〉單曲率先在今（17）日凌晨上架，而該曲創作主題是暗戀情勢，遭喜歡的對象冷處理。

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U:NUS 第二波主打歌曲〈修理偶〉結合樂團元素的活力狂熱，與詼諧趣味的饒舌歌詞，講述青春男女在感情世界裡的反覆掙扎與自我矛盾，歌曲中再現高胥崴獨特的台語rap，更首次嘗試用嘶啞唱腔詮釋副歌，成為畫龍點睛的亮點。MV串剪「Reborn to be Alive」Live Showcase Tour新歌首唱畫面，結合live band樂團編制，將演唱會現場熱烈激昂的氣氛重現。團員表示：「這次歌曲走搖滾嘻哈風，比較龐克，樂團感比較重，想做出不一樣的風格給大家。」也分享創作主題：「像是在暗戀一個女生，但被對方愛搭不理的，心裡於是下定決心不要繼續喜歡這個人了。」〈修理偶〉歌詞詼諧有趣，歌名直譯fix me，並翻玩「臺灣國語」帶入諧音，希望帶給大家無憂無慮、青春無敵的歡樂感。

▲U:NUS推出歌曲〈修理偶〉MV。（圖／滾石提供）
▲▼U:NUS推出歌曲〈修理偶〉MV。（圖／滾石提供）
▲U:NUS推出歌曲〈修理偶〉MV。（圖／滾石提供）
 
繼首支創作單曲〈U & US〉，新曲〈修理偶〉同樣是U:NUS的全創作作品，更是團員一起「玩出來的」，創作過程自在有趣。U:NUS表示：「這首歌最酷的地方是，寫歌都在錄音室的當下，一起即興完成的，大家都發揮得很free，也因此這麼有趣，第一次提demo就很完整，副歌很早就出來了。」團員們同時為準備演唱會及拍攝MV勤練各種樂器，高胥崴在MV中首次出鏡彈貝斯，透露：「對貝斯不是很熟，但拍攝時很開心，就一直彈，彈到手指都起水泡了。」練習過程充滿挑戰，但還是有趣好玩，是難得的體驗。

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