台股終場勁揚231點 台積電15度填息達陣、上漲13元
美股四大指數昨（16）日全面皆漲，受到美股激勵，台北股市今（17）日開高走高，終場大漲231.84點，收在15452.96點，漲幅1.52%，成交金額新台幣2645.93億元。權值王台積電，15度填息達陣，終場勁揚13元，來到518元，其他電子股大多走揚，今日盤面焦點有ChatGPT相關概念股有多檔漲停，另外，太陽能族群也紅通通。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數16日上漲371.98點，或1.17%，收32246.55點；那斯達克指數上漲283.23點，或2.48%，收11717.28點；標普500指數上漲68.35點，或1.76%，收3960.28點；費城半導體指數上漲120.68點，或4.05%，收3098.07點。
受到美股激勵，台北股市今日開高走高，加權指數以15337.97點，終場大漲231.84點，收在15452.96點，漲幅1.52%，成交金額新台幣2645.93億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲11元至516元，完成填息，15度填息達陣，終場勁揚13元，來到518元，收在今日最高點，漲幅2.57%。
同樣為晶圓代工的聯電漲1.2%，世界先進大漲4.47%、力積電漲3.75%。其他重要電子股，聯發科漲2.25%，來到773元。鴻海、南亞科、緯創、國巨、旺宏、日月光漲1.3至2.4%，大立光則小跌0.22%。
今日盤面焦點有ChatGPT相關概念股，資通、凌群、倍力等多檔強攻漲停，祥碩、訊連上漲超過8%。太陽能族群也紅通通，茂迪亮燈漲停，元晶、碩禾、樂事綠能、國碩上漲4至7%。