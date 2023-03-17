高溫季節存藥小心！藥師教你五大類藥品的保存技巧

我是廣告 請繼續往下閱讀
夏日多高溫 存「藥」有方法高雄市立聯合醫院藥劑科王欣怡藥師表示，藥品於通常情況下存放於室溫中(≦25℃)乾燥且陰涼的地方，譬如通風陰暗的櫃子中即可，不可隨意存放在冰箱、浴室等濕氣重的場所，也不可放置在太陽直射處或是廚房等悶熱處。
若需要放置於冰箱冷藏(2～8℃)的藥物應和其他食物分開存放，外用藥與內服藥也應分開儲存。此外，所有的藥品應儘量保持原有包裝或放置於藥袋內，以方便辨識有效期限與用法用量，如遇藥品標示不清者則應該丟棄。藥品需要按照適當的存放方式才能確保在有效期限內之藥效，以及維護自身用藥安全。
5類型藥物 保存有建議1.口服錠劑、口服液劑：置於室溫陰涼處存放即可。藥品有效期限通常會標示於包裝盒或鋁箔片，已拆封及散裝錠劑最多可存放3個月。需注意Vinorelbine（溫諾平軟膠囊）須置於冷藏，Curam（諾快寧）懸液、Ulex（優力黴素）懸液經泡製後須置於冷藏。
2.眼藥水：一般置於室溫下即可，但有些眼藥水需冷藏保存，像是Xalatan(舒而坦)眼藥水於未開封前應冷藏儲存，開封後可繼續冷藏或保存於室溫；Chloramphenicol(氯黴素)眼藥水須儲存在冰箱內，可於使用前15分鐘放回室溫中，以免過冷的眼藥水導致眼部不適。原則上，一般眼藥水開瓶後一個月內未用完應丟棄，但若是不含防腐劑的單次用眼藥水，如Fusone(富適)點眼液，開封後一天內就要丟棄不可再使用。
3.栓劑：放置於室溫之陰涼乾燥處即可，但臺灣夏日因環境溫度高，如遇栓劑軟化或融化時，可將其浸於冷水(20℃以下)或放回冰箱中冷藏即可凝固。
4.胰島素：未開封的胰島素藥品應冷藏保存，一旦開始使用，可存放於室溫30天，而Levemir(瑞和密爾諾易筆)開封後置於常溫最長可達6週。
5.中藥：科學中藥藥粉應放入密封夾鏈袋中置於乾燥陰涼處，並且避免陽光曝曬，若為一週以上處方，可將密封夾鏈袋放入冰箱內冷藏，中藥材及水煎劑則建議冷藏儲存。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57123
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw