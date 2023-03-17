ONE BOY踩屎拖「超軟Q」 鬼鬼吳映潔驚呼：太舒服了
超人氣國民品牌ONE BOY推出全新款商品「踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋」，驚人的產品名稱直接觸及最深處對舒適的想像，讓民眾迫不及待要感受「什麼是踩屎感」。 這次由古靈精怪的鬼鬼吳映潔活力代言，穿出活潑又百搭的風貌。踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋是由ONE BOY研發設計，主打驚人舒適感 、支撐力佳、減震防滑，居家戶外都能穿著。
代言人鬼鬼吳映潔一穿直接大喊：「太舒服了！」整雙採用頂級EVA材質，回彈性好，使腳感穿著柔軟舒適，是男女老少每個人、每種腳型都適合的拖鞋。加厚鞋底有3.8公分，富含高密粒子，激速回彈，增高又避震減壓，加上材質輕彈又不失軟度，完美結合達到百分百舒適感。
ONE BOY踩屎拖！一穿成主顧，真的和一般市售拖鞋大不相同。
ONE BOY踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋總共推出9款顏色，鬼鬼吳映潔依照不同風格搭配不同顏色，每一種都可以穿出不同的風格。不論是在辦公室、居家環境、戶外穿搭，全部都能展現出屬於自己獨特的顏色美學。誰說穿拖鞋就是隨便，在ONE BOY的呈現上拖鞋也可以非常精彩。
踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋防水耐清潔的特性，可以輕鬆水洗、材質不吸水，不論是穿在室內或是戶外都合適。前端有三角墊高，讓腳趾服貼能防止前衝，整雙鞋抓地力強，穿著起來不怕滑倒安全性佳。尤其加上鞋底防滑紋路設計，增加與地面的摩擦，不易滑倒同時穿著耐磨不易變形。
鬼鬼吳映潔大讚這雙鞋穿起來又軟Q、又有彈性，而這就是ONE BOY將此拖鞋取名的由來，因為如同踩屎感般，帶有軟度卻又不是很軟的那種，觸感回到腳底是最舒服的軟度。而除了穿著舒適度之外，ONE BOY踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋也通過SGS檢測無毒、無塑化劑，因此穿著起來更健康無虞。而有了SGS認證，無檢出毒物及塑化劑，使得不同年齡層的人都可以穿著，民眾消費起來也更加安心。不論是自己穿或是買給家人，都更添心意。