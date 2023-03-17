暗黑港版王淨「進軍日本拍片」！素海霖自爆：1年出軌6次
25歲香港女藝人素海霖（Erena）自稱「香港暗黑版王淨」，平時作風大膽，被港媒稱為「香港三線女星」，近日日本AV片商Faleno Star宣布她改名為「繪麗奈（絵麗奈）」正式進軍日本成人界，成為土生土長首位「港產女優」，也是Faleno Star「專屬女優」。在首波預告片中與知名男優清水健一起拍片，更用粵語回答問題，火速掀起華語圈熱議。然而，她過去曾在節目中自爆「曾經偷吃」，且一年出軌高達6次的話題也再度被挖出，當時還慘遭男友毆打送醫。
記者郭佩蓉/綜合報導
素海霖本是簽約藝人，合約到期後恢復自由身，拍過電影《PTGF出租女友》，平常作風大膽，曾「無罩」在尖沙咀散步引起關注，後來經營網紅市場，也有跨足SWAG。近日因為進軍日本成人界，過去在節目《晚吹 – 戀講嘢》自爆當時為了報復男友劈腿，自己一年出軌4-6次的事情也再度浮上檯面。
素海霖在節目中表示，由於男友一開始沒發現她出軌，她氣到不打自招，拿出和出軌對象的聊天記錄，雖然成功惹怒男友，但沒想到對方竟是恐怖情人，害自己慘遭毆打；後來男友懷疑她又偷吃，一氣之下把她打到見血送醫，還因此縫針留下疤痕，得不償失。
事實上，過去素海霖在SWAG曾被酸太保守，她當時回應：「要露點請看別的主播！」更透露要全裸沒問題，但是要「有發揮」，如今進軍日本成人界，似乎也有呼應過去曾說過的話。預計在3月底出道的她，就連暗黑達人一劍浣春秋也十分看好她未來的發展，在《playno1》表示首次拍片當女優的素海霖擁有甜美笑容、一手無法掌握的好身材，「我覺得她不只有話題，也有在成人界立足的本錢，可以直接來台灣做活動了」。
※【NOWnews 今日新聞
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