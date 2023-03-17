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2023萬金石馬拉松「超狂懶人包」！交管寄物QA一篇就看懂

▲2023新北市萬金石馬拉松周日開跑，今年已邁入第20屆，被跑者視為此生必跑的金標馬拉松。（圖／翻攝自新北市萬金石馬拉松臉書粉專）
▲2023新北市萬金石馬拉松周日開跑，今年已邁入第20屆，被跑者視為此生必跑的金標馬拉松。（圖／翻攝自新北市萬金石馬拉松臉書粉專）

記者徐銘穗/綜合報導

跑界年度盛事之一的「2023新北市萬金石馬拉松」將在3月19日登場，今年總計有來自20國、9800名跑者參與，力拚冠軍最高4萬美元（約新台幣123萬5000元）獎金。這被譽為坐擁最美海景、人生必跑的萬金石馬拉松今年已邁入第20屆，它憑什麼總讓人欲罷不能？來看《NOWnews今日新聞》整理報導，一文搞懂萬金石馬拉松的獨特魅力。

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🔴萬金石馬拉松來頭不小，全台唯一金標賽事

一年一度的新北市萬金石馬拉松已邁入第20年，賽事都在三月舉行，橫跨萬里、金山及石門3行政區，始於2003年「金山馬拉松」，後陸續延伸石門、萬里，2010年正式更名為「萬金石馬拉松」，並逐步走向國際，2015年登入國際田徑總會（IAAF）馬拉松年度行事曆，獲IAAF銅標認證、2017升級為銀標賽事。2020與2021曾因COVID-19疫情而延期。

世界田徑總會本月初（World Athletics）公布「2023新北市萬金石馬拉松」為金標賽事。中華民國田徑協會葉政彥理事長表示，世界田徑總會目前公布的2023標籤賽事共有230場，金標籤38場，有國人熟知的大阪馬、休士頓馬等，如今新北市萬金石也與之齊名。

▲2023全球共有38場金標籤馬拉松賽，有國人熟知的大阪馬、休士頓馬等，如今新北市萬金石也與之齊名。（圖／翻攝自新北市萬金石馬拉松臉書粉專）
▲2023全球共有38場金標籤馬拉松賽，有國人熟知的大阪馬、休士頓馬等，如今新北市萬金石也與之齊名。（圖／翻攝自新北市萬金石馬拉松臉書粉專）
🔴注意！3/19 凌晨2時至上午8時30分進行交通管制

為提升賽事品質及保護選手安全，沿線賽道必須依國際規格進行封路交管！新北市交通局交通安全科長林碧芬表示，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制自19日凌晨2時至下午2時，淡水往金山方向的車道維持調撥雙向通車，全線則禁止左轉，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制；金山區聯外道路於凌晨5時30分至早上08時30分進行管制，競賽期間東西向車輛均不得穿越賽道，磺港地區居民請改走磺港路及磺清路右側聯絡道，由社寮聯絡道銜接金山市區。

另外，野柳港區的漁澳路、港東路為10公里挑戰馬組的賽道，將自早上6時至早上8時30分雙向封閉管制，港西路則雙向管制至下午1時30分，請用路人配合，造成不便，敬請見諒。
 

▲因應2023萬金石馬拉松開跑，相關交管措施將於3/19凌晨2時至上午8時30分進行，請用路人注意。（圖／新北市交通局提供）
▲因應2023萬金石馬拉松開跑，相關交管措施將於3/19凌晨2時至上午8時30分進行，請用路人注意。（圖／新北市交通局提供）
🔴萬金石全馬42.195公里，邊跑邊賞無敵海景

新北市萬金石馬拉松概分全長42.195公里的「馬拉松」，以及10公里的「挑戰馬」，馬拉松限18歲以上參加，挑戰馬則下修到15歲以上，參賽費用含押金分別是1600元及900元，採分齡分組競賽，人數限制為1萬1000人（馬拉松6000人、挑戰馬5000人），起跑點與終點都在新北市萬里區太平洋建設第二停車場。

馬拉松路線：

起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。

挑戰馬路線：

起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。

▲萬金石馬拉松橫跨新北市3區，沿途多是平緩道路，可邊跑邊欣賞海岸線美景。（圖／新北市萬金石馬拉松官網）
▲萬金石馬拉松橫跨新北市3區，沿途多是平緩道路，可邊跑邊欣賞海岸線美景。（圖／新北市萬金石馬拉松官網）
🔴摸黑起早跑馬拉松，中午12：30終點關門

依主辦單位公告，新北市萬金石馬拉松參賽選手得在清晨5時至6時間，抵達位在萬里區太平洋建設第二停車場的活動會場，挑戰馬選手則順延20分鐘。因此在台北車站或板橋車站出發的接駁專車凌晨3時30分就發車，最後上車時間是4時整。（溫馨提醒：國光客運接駁專車採預購，須出示乘車證才能搭乘，不開放現場購票，今年錯過，下次請別忘了加購。）

馬拉松6時30分正式起跑，挑戰馬起跑時間則是6時50分。賽事設有完賽時間限制，馬拉松為6小時，挑戰馬為1小時50分。參賽者如果沒能在規定時間通過各節點者，將遭大會沒收比賽並由專車載回會場，不可以留在賽場上。
馬拉松終點最晚關門時間為12時30分、挑戰馬則是8時40分，各節點關門時間詳參下圖。

▲萬金石馬拉松設有完賽時間，如果沒能在圖中時間通過各節點，將失去參賽資格。（圖／新北市萬金石馬拉松官網）
▲萬金石馬拉松設有完賽時間，如果沒能在圖中時間通過各節點，將失去參賽資格。（圖／新北市萬金石馬拉松官網）
🔴寄物保管請用專用袋，最後保管時間只到下午1點

所有參賽選手賽前要寄放衣物，只能用大會定的束口寄物來，不然是會不被受理的，而且先說好貴重物品是要自行保管的，如有遺失，主辦單位不負責喔！寄物區服務人員會提供一式2張的貼紙憑證，1張貼在參賽選手胸前的號碼布上，1張貼在寄物袋上，賽後憑貼紙領回，服務時間從清晨5時到下午1時。

而主辦單位在本次賽事中所提供的衣物保管袋，賽後可沿袋子上虛線裁減，可作為新北市專用垃圾袋使用。此外，為愛護地球，請參賽選手記得自備水杯，響應環保。

🔴計時晶片配戴須知，千萬要注意以免白跑

萬金石馬拉松全程採晶片計時，沿途設有晶片檢查站，選手必須從晶片感應地墊上方通過，若無起、終點與各檢查站感應紀錄之選手將被取消資格，不予計時且不發給完賽獎牌。

主辦單位指出，晶片有兩種配戴方式，可用鞋帶或束帶緊繫於鞋尖前或腳踝上，嚴禁使用金屬性物品如鐵絲、別針、金屬束線帶等。配戴時也得留意晶片方向，繫於鞋尖者要將晶片中間的圓柱部分朝向正前方，綁在腳踝者則要將晶片中間的圓柱部分朝向正下方，如有任何配戴問題，都可到成績問題處理區詢問。

▲全程採晶片計時，沿途設有晶片檢查站，請留意晶片配戴須知，以免寄時不成功白跑了。（圖／翻攝自新北市萬金石馬拉松臉書粉專）
▲全程採晶片計時，沿途設有晶片檢查站，請留意晶片配戴須知，以免寄時不成功白跑了。（圖／翻攝自新北市萬金石馬拉松臉書粉專）
🔴萬金石馬拉松最速紀錄，2小時11分17秒跑完42.195公里

新北市萬金石馬拉松男子組最佳紀錄是2小時11分17秒，紀錄保持人是來自肯亞的Matthew Kipsaat，在2019年賽事中所締造。女子組最佳紀錄則是2小時34分08秒，紀錄保持人同樣是來自肯亞的Naomi Jepkogei Maiyo，也是在2019年創下。

在國內選手最佳紀錄部分，男子組紀錄保持人是周庭印的2小時31分41秒，女子組紀錄保持人則是李佳玫創下的2小時57分51秒。

而去年2022新北萬金石馬拉松男子組優勝者是來自肯亞的Kimutai Felix，完賽時間2小時18分24秒，女子組則是來自衣索比亞的Gedefa Motu Megersa，完賽成績是2小時49分15秒。

🔴備賽跑者虐心練跑，最怕萬金石34-35K大惡魔陡坡

萬金石馬拉松路線大多是平路及小緩坡，去程大多為順風狀態，約在十八王公廟附近橋梁約有500公尺的有感爬坡，不過，到了21公里的折返點後，回程才是真正考驗的開始，除了有逆風狀態且均屬微微的緩坡，在34公里到35公里處的磺清大橋更是被跑者稱為「大惡魔陡坡」，最後要進終點前還有一個大惡魔，就是跑到會鬼打牆、長達1公里的隧道，不過只要當你看到一道光，「恭喜你剩最後200公尺了！」

▲這對男帥女美跑者身後遠方，就是被稱為「大惡魔陡坡」的磺清大橋，是賽道中最艱難的一段。（圖／翻攝自新北市萬金石馬拉松臉書粉專）
▲這對男帥女美跑者身後遠方，就是被稱為「大惡魔陡坡」的磺清大橋，是賽道中最艱難的一段。（圖／翻攝自新北市萬金石馬拉松臉書粉專）
🔴馬拉松冠軍獎金最高123.5萬元，挑戰馬也有1萬元

新北市萬金石馬拉松身為全台唯一獲國際金標認證的賽事，總獎金也是十分驚人。馬拉松總名次不分國籍，男子組與女子組都採美元發放，第1名3萬美元，如破紀錄再加1萬美元，最高可拿4萬美元（約新台幣123.5萬元）。第2名2萬美元、第3名1萬美元、第4名5000美元、第5名4000美元，依序發至第10名有1000美元獎金。

馬拉松總名次本國籍選手特別獎，同樣分男子組與女子組，但採新台幣發放，第1名獎金15萬元、第2名10萬元、第3名5萬元、第4名3萬元、第5名1.5萬元。馬拉松各年齡組別前5名也設有5000到1000元獎金。而10公里的挑戰馬前10名也有獎金，冠軍拿1萬元、亞軍9000元、季軍8000元，其餘各遞減1000元至第10名的1000元獎金。

不過，依賽事規定，馬拉松總名次前8名選手需交2%%獎金給世界田徑總會（World Athletics，簡稱WA），作為賽外藥檢基金（由主辦單位代扣代繳）。上述得獎者扣除WA稅款後獎金超過台幣2萬元的國內選手，須法得負擔10%所得稅，外籍選手則不論獎金金額，皆要扣20%所得稅。

▲新北市萬金石馬拉松男子組最佳紀錄是2小時11分17秒，由肯亞的Matthew Kipsaat（右）在2019年所締造，女子組最佳紀錄保持人同樣是來自肯亞的Naomi Jepkogei Maiyo在同年創下的2小時34分08秒成績。（圖／新北市萬金石馬拉松官網）
▲新北市萬金石馬拉松男子組最佳紀錄是2小時11分17秒，由肯亞的Matthew Kipsaat（右）在2019年所締造，女子組最佳紀錄保持人同樣是來自肯亞的Naomi Jepkogei Maiyo在同年創下的2小時34分08秒成績。（圖／新北市萬金石馬拉松官網）
🔴跑完馬拉松別急著走，維納斯海岸6景點不能錯過

完賽後別急著離開，《NOWnews今日新聞》推薦以下6點景，讓你延續賽後的悸動，說不定會有特別的邂逅。

1、    維納斯海岸在龜吼漁港周邊，海岸線700公尺，能看到岩岸地質景觀。

2、    漁夫市集遊客可選購當天漁民出海現撈的海產，萬里蟹是不可錯過的在地美食。

3、    中角沙珠灣北台灣的衝浪聖地，比完賽值得來朝聖一番。

4、    黃金海岸馬拉松從中角沙珠灣到石門洞，10.4K貼著海岸線跑，媲美澳州黃金海岸馬拉松。

5、    十八王公廟北海岸香火最鼎盛的有應公廟，主辦單位也精選石門粽作為馬拉松參加禮。

6、    石門洞洞外的貝殼沙灘，是賽前或賽後來踏浪的好去處。

▲完賽後別急著走，來龜吼漁夫市集吃萬里蟹，或是到附近維納斯海岸欣賞岩岸地質美景。（圖／新北市農業局提供）
▲完賽後別急著走，來龜吼漁夫市集吃萬里蟹，或是到附近維納斯海岸欣賞岩岸地質美景。（圖／新北市農業局提供）
🔴萬金石馬拉松成績查詢，美照搜尋管道

都說是人生必跑的馬拉松盛事，一定要收藏美照啊！除了自己和朋友拍攝的，也可上「新北市萬金石馬拉松」臉書粉絲專頁翻找，有專業攝影師抓拍，不收藏太可惜啦！另外，除了頂尖好手們3/19賽事當天就頒獎外，所有參與者事後都可以上官網查詢。

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