2023萬金石馬拉松「超狂懶人包」！交管寄物QA一篇就看懂

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一年一度的新北市萬金石馬拉松已邁入第20年，賽事都在三月舉行，橫跨萬里、金山及石門3行政區，始於2003年「金山馬拉松」，後陸續延伸石門、萬里，2010年正式更名為「萬金石馬拉松」，並逐步走向國際，2015年登入國際田徑總會（IAAF）馬拉松年度行事曆，獲IAAF銅標認證、2017升級為銀標賽事。2020與2021曾因COVID-19疫情而延期。
世界田徑總會本月初（World Athletics）公布「2023新北市萬金石馬拉松」為金標賽事。中華民國田徑協會葉政彥理事長表示，世界田徑總會目前公布的2023標籤賽事共有230場，金標籤38場，有國人熟知的大阪馬、休士頓馬等，如今新北市萬金石也與之齊名。
🔴注意！3/19 凌晨2時至上午8時30分進行交通管制
為提升賽事品質及保護選手安全，沿線賽道必須依國際規格進行封路交管！新北市交通局交通安全科長林碧芬表示，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制自19日凌晨2時至下午2時，淡水往金山方向的車道維持調撥雙向通車，全線則禁止左轉，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制；金山區聯外道路於凌晨5時30分至早上08時30分進行管制，競賽期間東西向車輛均不得穿越賽道，磺港地區居民請改走磺港路及磺清路右側聯絡道，由社寮聯絡道銜接金山市區。
另外，野柳港區的漁澳路、港東路為10公里挑戰馬組的賽道，將自早上6時至早上8時30分雙向封閉管制，港西路則雙向管制至下午1時30分，請用路人配合，造成不便，敬請見諒。
🔴萬金石全馬42.195公里，邊跑邊賞無敵海景
新北市萬金石馬拉松概分全長42.195公里的「馬拉松」，以及10公里的「挑戰馬」，馬拉松限18歲以上參加，挑戰馬則下修到15歲以上，參賽費用含押金分別是1600元及900元，採分齡分組競賽，人數限制為1萬1000人（馬拉松6000人、挑戰馬5000人），起跑點與終點都在新北市萬里區太平洋建設第二停車場。
馬拉松路線：
起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
挑戰馬路線：
起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
🔴摸黑起早跑馬拉松，中午12：30終點關門
依主辦單位公告，新北市萬金石馬拉松參賽選手得在清晨5時至6時間，抵達位在萬里區太平洋建設第二停車場的活動會場，挑戰馬選手則順延20分鐘。因此在台北車站或板橋車站出發的接駁專車凌晨3時30分就發車，最後上車時間是4時整。（溫馨提醒：國光客運接駁專車採預購，須出示乘車證才能搭乘，不開放現場購票，今年錯過，下次請別忘了加購。）
馬拉松6時30分正式起跑，挑戰馬起跑時間則是6時50分。賽事設有完賽時間限制，馬拉松為6小時，挑戰馬為1小時50分。參賽者如果沒能在規定時間通過各節點者，將遭大會沒收比賽並由專車載回會場，不可以留在賽場上。
馬拉松終點最晚關門時間為12時30分、挑戰馬則是8時40分，各節點關門時間詳參下圖。
🔴寄物保管請用專用袋，最後保管時間只到下午1點
所有參賽選手賽前要寄放衣物，只能用大會定的束口寄物來，不然是會不被受理的，而且先說好貴重物品是要自行保管的，如有遺失，主辦單位不負責喔！寄物區服務人員會提供一式2張的貼紙憑證，1張貼在參賽選手胸前的號碼布上，1張貼在寄物袋上，賽後憑貼紙領回，服務時間從清晨5時到下午1時。
而主辦單位在本次賽事中所提供的衣物保管袋，賽後可沿袋子上虛線裁減，可作為新北市專用垃圾袋使用。此外，為愛護地球，請參賽選手記得自備水杯，響應環保。
🔴計時晶片配戴須知，千萬要注意以免白跑
萬金石馬拉松全程採晶片計時，沿途設有晶片檢查站，選手必須從晶片感應地墊上方通過，若無起、終點與各檢查站感應紀錄之選手將被取消資格，不予計時且不發給完賽獎牌。
主辦單位指出，晶片有兩種配戴方式，可用鞋帶或束帶緊繫於鞋尖前或腳踝上，嚴禁使用金屬性物品如鐵絲、別針、金屬束線帶等。配戴時也得留意晶片方向，繫於鞋尖者要將晶片中間的圓柱部分朝向正前方，綁在腳踝者則要將晶片中間的圓柱部分朝向正下方，如有任何配戴問題，都可到成績問題處理區詢問。
🔴萬金石馬拉松最速紀錄，2小時11分17秒跑完42.195公里
新北市萬金石馬拉松男子組最佳紀錄是2小時11分17秒，紀錄保持人是來自肯亞的Matthew Kipsaat，在2019年賽事中所締造。女子組最佳紀錄則是2小時34分08秒，紀錄保持人同樣是來自肯亞的Naomi Jepkogei Maiyo，也是在2019年創下。
在國內選手最佳紀錄部分，男子組紀錄保持人是周庭印的2小時31分41秒，女子組紀錄保持人則是李佳玫創下的2小時57分51秒。
而去年2022新北萬金石馬拉松男子組優勝者是來自肯亞的Kimutai Felix，完賽時間2小時18分24秒，女子組則是來自衣索比亞的Gedefa Motu Megersa，完賽成績是2小時49分15秒。
🔴備賽跑者虐心練跑，最怕萬金石34-35K大惡魔陡坡
萬金石馬拉松路線大多是平路及小緩坡，去程大多為順風狀態，約在十八王公廟附近橋梁約有500公尺的有感爬坡，不過，到了21公里的折返點後，回程才是真正考驗的開始，除了有逆風狀態且均屬微微的緩坡，在34公里到35公里處的磺清大橋更是被跑者稱為「大惡魔陡坡」，最後要進終點前還有一個大惡魔，就是跑到會鬼打牆、長達1公里的隧道，不過只要當你看到一道光，「恭喜你剩最後200公尺了！」
🔴馬拉松冠軍獎金最高123.5萬元，挑戰馬也有1萬元
新北市萬金石馬拉松身為全台唯一獲國際金標認證的賽事，總獎金也是十分驚人。馬拉松總名次不分國籍，男子組與女子組都採美元發放，第1名3萬美元，如破紀錄再加1萬美元，最高可拿4萬美元（約新台幣123.5萬元）。第2名2萬美元、第3名1萬美元、第4名5000美元、第5名4000美元，依序發至第10名有1000美元獎金。
馬拉松總名次本國籍選手特別獎，同樣分男子組與女子組，但採新台幣發放，第1名獎金15萬元、第2名10萬元、第3名5萬元、第4名3萬元、第5名1.5萬元。馬拉松各年齡組別前5名也設有5000到1000元獎金。而10公里的挑戰馬前10名也有獎金，冠軍拿1萬元、亞軍9000元、季軍8000元，其餘各遞減1000元至第10名的1000元獎金。
不過，依賽事規定，馬拉松總名次前8名選手需交2%%獎金給世界田徑總會（World Athletics，簡稱WA），作為賽外藥檢基金（由主辦單位代扣代繳）。上述得獎者扣除WA稅款後獎金超過台幣2萬元的國內選手，須法得負擔10%所得稅，外籍選手則不論獎金金額，皆要扣20%所得稅。
🔴跑完馬拉松別急著走，維納斯海岸6景點不能錯過
完賽後別急著離開，《NOWnews今日新聞》推薦以下6點景，讓你延續賽後的悸動，說不定會有特別的邂逅。
1、 維納斯海岸在龜吼漁港周邊，海岸線700公尺，能看到岩岸地質景觀。
2、 漁夫市集遊客可選購當天漁民出海現撈的海產，萬里蟹是不可錯過的在地美食。
3、 中角沙珠灣北台灣的衝浪聖地，比完賽值得來朝聖一番。
4、 黃金海岸馬拉松從中角沙珠灣到石門洞，10.4K貼著海岸線跑，媲美澳州黃金海岸馬拉松。
5、 十八王公廟北海岸香火最鼎盛的有應公廟，主辦單位也精選石門粽作為馬拉松參加禮。
6、 石門洞洞外的貝殼沙灘，是賽前或賽後來踏浪的好去處。
🔴萬金石馬拉松成績查詢，美照搜尋管道
都說是人生必跑的馬拉松盛事，一定要收藏美照啊！除了自己和朋友拍攝的，也可上「新北市萬金石馬拉松」臉書粉絲專頁翻找，有專業攝影師抓拍，不收藏太可惜啦！另外，除了頂尖好手們3/19賽事當天就頒獎外，所有參與者事後都可以上官網查詢。