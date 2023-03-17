特企／藥妝店竄紅「推便神器」 網友留言：真的驚人！
擁有各類保健品、化妝品、護理產品的屈臣氏，販售品項以多元、價格親民，深受年輕愛美女性的歡迎，還有不少消費者經常「每週一逛」，就為了搶到限時的超殺價格。近日一名網友在臉書社團「愛逛屈臣氏Watsons好物分享」中，PO文說他在屈臣氏入手4樣完全沒踩雷的好物，貼文一曝光立即引起網友們熱烈回應 。
本報訊
原PO分享了三樣化妝用品以及荃贏全美的惡魔神纖子&天使神纖子，其中神纖子引起最大討論，原po說「我嗯嗯頻率比較不固定，但也不敢亂吃酵素怕會有瀉藥成份，買它是因為包裝很美還主打塞爆我馬桶…」，讓深受排便不順之苦的網友紛紛留言說「晚上來試試！全世界最捨不得離開我的，就屬大便了…」、「神纖子之前有人推後就買過了，回購第二次了」、「唯一固定回購的就是眼線筆的東西！！還有惡魔神纖子，前一天吃到飽到喉嚨會來1包，排空後多少能減少罪惡感，天使神纖子就當日常保養」，還有網友直接說「惡魔款太神了！試過排便最快最有感」，也有網友說「惡魔神纖子對我來說也很有效~便意來時不會有狂蠕動的不舒服，是很正常想上廁所的感覺，便便量真的驚人！」。最後原PO還補充說「對我來說很有效是真的，但還是要自己試過啦！它沒有瀉藥成份排便力真的有效率，我才覺得是滿厲害的推便神器」。
事實上，根據台灣營養基金會先前調查，超過525萬的國人有便祕困擾，衛福部也提醒，想要告別便秘，建議要適量攝取富含纖維質的食物、養成每天按時解便的習慣，以及起床飲用一杯300至500cc的水，一天約攝取3000cc的水幫助腸胃蠕動，並搭配每日適度的運動等生活保健法。