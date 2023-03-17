傳電價漲11% 商總許舒博會前喊話 盼可再審慎調整
電價費率審議會將於今（17）日召開，決定今年4月至9月電價是否調漲，昨（16）日傳出平均電價將上漲11%，對此，商業總會理事長許舒博稍早受訪時表示，認為幅度可以再下降一點，應電價與景氣復甦期有關，可思考現在調整電價的必要性。民生用電的部分，商總會在會議中建議民生700度以上調整，700度以下凍漲。而商業過去沒有調漲，現在如果一口氣要漲15%比較難接受，認為電價調漲10%以下最好。
記者鄭妤安／台北報導
電價費率審議會在即，約莫在2月底時，各界對於電價調漲版本均有很多猜想，包括「凍漲」、「民生、工業均漲」、「民生不漲、漲工業」、「漲大用戶」等四種情境都列入盤算內。
昨（16）日甚至有傳言表示，平均電價將上漲11%以上，對此，許舒博今日會前接受媒體訪問時表達看法，認為幅度可以再下降一點，因電價上漲恐使通膨問題再起，電價與景氣復甦期有關，應思考是否真有必要現在就調整電價。
他接續說道，過去平均電價漲幅約8.4%，現在一口氣要上升到雙位數，還傳出會有雙倍成長，「這樣的漲幅確實有點大」，且過去民生用電是1000度以上才會調漲，現在可能500度、700度就開始調漲，若是如此，對台電財源會有挹注，那就得思考調幅，商總會在會議中建議民生700度以上調整，700度以下凍漲。
許舒博指出，商業過去沒有調漲，現在如果一口氣要漲15%比較難接受，認為電價調漲10%以下最好，盼調漲的時間點能有個區段，也希望用電量少的調整幅度也要少一點，用電大戶負擔多一點。