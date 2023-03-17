林昶佐宣布不爭取連任 王世堅：絕不參選中正萬華區立委
無黨籍中正萬華區立委林昶佐今（17）日上午，無預警宣布不爭取立委連任，引發社會各界議論。而日前曾經傳出有意投入中正萬華區立委選戰的民進黨台北市議員王世堅，則表示不會因為林昶佐說不選，自己就參選，因此自己一定不會選中正萬華區立委。
記者丁上程／台北報導
王世堅今日下午接受媒體訪問時，先是表示「祝福林昶佐委員與他的家人一切安好」，並強調之前自己之前就說過，林昶佐是民進黨的友軍，同樣屬於綠色陣營，因此「只要林昶佐要選，我就不會在萬華中正選」。而現在雖然林昶佐宣布不連任，但王世堅仍舊強調，不能因為林不選，自己就要在這邊選，「這是不對的，我說過的話我必須負責，所以我一定不會在中正萬華區參選。」
現場記者則詢問，外界普遍認為參選中正萬華區立委勝算最高，若民進黨徵召是否就會參選？對此王世堅則表示，民進黨不可能會徵召他，並橋吊自己說過的話要負責，不能中途有變卦就改變，自己從一開始就已經打消在中正萬華區參選的念頭，且也有很多黨內同志打算參與這裡的初選，「出爾反爾是不對的，不管勝算多高都不該這樣子做。」
至於被問到會不會參選2024立委選戰，王世堅則態度轉趨低調，表示如果真的想為社會服務，不一定是選立委，如果真的想選立委，也不一定非要某個選區才能選。「中山北松山、中正萬華是我感情很好且服務過的選區，但這兩區我絕對不會參選。」王世堅說，自己這兩天會好好思考，若真的有要參選，就是禮拜一上午會去黨部報到領表登記參選。