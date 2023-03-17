名家論壇》韋安／傅崐萁喊承擔，把國民黨推向懸崖絕壁！

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一，當時暗指侯友宜是「冷漠旁觀的路人甲」，但侯執政的新北市投票率43%多，比全國平均值高。四個公投案，新北市3過1不過。同樣藍營執政的其它直轄市，只有1過3不過。為什麼公投成績比較好的侯友宜，會成為「馬謖」，要被殺掉？
二，後來事實證明，四大公投結果對後續藍綠的政治競爭並無影響，這次九合一國民黨仍然取得空前大勝。當時黨中央「公投拚政治」和侯友宜「好好做事得民心」的兩條路線，後者才是人民可以接受的。傅為什麼先入為主，早早就揚言，要把侯友宜當成誤黨的「馬謖」，一定要除之而後快。
三，四大公投時，在傅眼中，侯是「藍皮綠骨」，煽動深藍支持者對侯的敵意，分化國民黨的團結。現在怎麼可能又要「全力協助」，力挺侯友宜去贏得勝選？
四，傅說要「承擔」救黨，「全力協助」同志。但難道沒看清，正因為自己成為「選策會」一員，為綠營黑金籠罩的困境馬上解圍，並引發民意對國民黨強烈的反感。一個起手式，就把國民黨2024侯選人，全都害慘了。談何「承擔」和大氣？
五，其實，傅有一個立竿見影，「全力協助」同志的補救辦法，就是立即宣佈退出「選策會」，或著提議馬上廢除，謝龍介說已變成「負面之詞」的「選策會」。這樣做，才可以把民意對國民黨新增的反感消除下去。讓同志們鬆一口氣。
六，傅崐萁呼籲，侯友宜站出來宣布參選總統，做英雄。侯早就是警察「英雄」了，不必再給他戴什麼高帽。但是，1、國民黨總統提名制度什麼時侯會出來？2、到底用征召還是初選模式辦理？3、舉辦時程為何？這背後傅會不會下指導棋？「三個都沒有」的情況下，侯友宜要如何表態？是不是在挖「坑」讓人家跳？跳進去後，又會變出什麼難測奇怪的花樣來。上次沒有殺掉「馬謖」，懷恨在心。這次會不會又再次「設局」，想把侯變成「馬謖」，徹底殺死？
七，侯友宜對國民黨的「承擔」，就是43來一直好好做事。過去4年繳出政績，獲得人民的信任和支持，也贏回人民對國民黨「會做事」的好感。侯這次九合一比上次選的更好，也讓同志們「共好」一起選得好。而傅的「承擔」，一列名「選策會」，同志們驚恐，社會大眾和輿論嘩然。哪種「承擔」對國民黨是好的，還用說嗎？
「少年不識愁滋味，為賦新詞強說愁。」傅崐萁是經驗老道的政治人物，被外界譽為有「小諸葛」等級的智慧。
不過，傅崐萁這兩天憂國憂黨，「為賦新詞強說愁」，卻與從前，前後不一，說辭和邏輯矛盾百出。還是放過國民黨，放過侯友宜，也放過同志們吧！
傅崐萁說，2024是贏回國家，贏回安定繁榮而「背水一戰」。說得沒錯，國民黨原本好好的一把牌，不知被誰玩成現在的「背水一戰」。而當傅崐萁，登高一呼地要出來「承擔」，現在同志們更猶如被推上「懸崖絕壁」，動彈不得，全都準備跳海了。
幾年前，金溥聰暗喻傅崐萁為病毒，反對傅崐萁重回國民黨。我曾看不下去「仗義執言」，寫文支持這位為藍營守住東部江山十多年，對黨不離不棄的難得幹才。
但是「同舟計劃」，千萬不要變成「沉舟計劃」。一個人上來了，大家不要都陪著「下海」。天生我才必有用，但也要找對位置，才能好好發揮作用。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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