李多慧有很紅？IG粉絲「比林襄少100萬」！球迷揪出關鍵
中華職棒球隊Rakuten Monkeys樂天桃猿今（17）日宣布旗下啦啦隊Rakuten Girls將迎來外籍新成員李多慧(Dahye Lee)，消息隨即震撼台、韓網路圈，不過就有球迷發現，李多慧的IG粉絲跟台灣一些人氣啦啦隊成員比起來，有著不小差距，好奇為何會出現這種狀況？對此，台、韓職棒的風氣差距也被拿出討論。
記者潘毅/綜合報導
李多慧(Dahye Lee)宣布即將成為Rakuten Girls的消息隨即引起各界討論，不過就有球迷發現，李多慧目前的IG粉絲接近60萬，他隨後也拿出台灣兩大啦啦隊女神做對比「同隊的林襄粉絲有160萬、兄弟的峮峮也有92萬，為什麼李多慧被報成史上最強外援？」
貼文隨即引出不少球迷跳出分析「人家韓國是重視球員大於啦啦隊」、「等她來台粉絲就會暴漲了」、「林襄剛進啦啦隊前才10萬粉絲左右，這幾年大爆紅」、「韓國球團沒刻意捧啦啦隊」、「你放心，她來之後絕對會暴漲，台灣職棒啦啦隊風氣跟韓國真的是不同的」。
事實上李多慧先前在韓國職棒（KBO）時，是起亞虎啦啦隊隊員，由於舞技精湛以及外型出眾，應援跳舞的影片就曾衝破1800萬次觀看，甚至因為人氣實在太高，慘遭起亞虎應援隊隊長發文暗批「搶走場上球員風采」，連官方後援會人員也對她有所不滿「有些人來見她，卻妨礙了真的起亞虎球迷」，最終李多慧也在2022年10月中旬離開起亞虎球團，讓一切爭議就此結束，如今轉戰台灣職棒圈發展，讓不少球迷非常期待！