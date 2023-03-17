BLACKPINK準備開唱！粉絲拿「1物」朝聖笑翻：我等四年了
南韓人氣女天團BLACKPINK明（18）日一連兩天，將舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會高雄場，不少粉絲都已經準備進場應援，來場視覺聽覺封頂的饗宴，尤其看到國外場側拍影片，更是讓粉絲止不住的興奮。不過隨著演唱會即將到來，粉絲們也是各出奇招！
記者張嘉哲/綜合報導
由於這次BLACKPINK選擇的是在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦，可以容納大約4萬人之多，也因此當時搶票時出現尷尬情況出現，表示如果不是8800特區的粉絲，就算BLACKPINK站在舞台上，看起來就像是「一顆米粒」一樣，也同樣要透過大螢幕才能看到本尊。
而《NOWnews》記者就詢問將前往BLACKPINK演唱會的粉絲陳先生，透露粉絲群們早就已經做好萬全準備，自己與友人都是買到3300的位置，位置看過去估計Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa全部都是米粒，所以絕對會準備「望遠鏡」進場，訪談時就直接狂看猛看，笑稱「睽違四年不看怎麼行」！
陳先生說，上回BLACKPINK來台灣時自己也有到場支持，當時候BLACKPINK粉絲群還不多，演唱會現場甚至不到很嗨，而且當時《Ddu-Du Ddu-Du》還唱兩次讓粉絲都有點傻眼，這次睽違四年來台，她們名氣跟歌曲實力都已經大耀進，真的非常期待。另外，粉絲也在19日發起非強迫性的應援活動，邀請將去觀賞演唱會的粉絲，穿上「黑色」與「粉色」相關主題的服裝，一起盛大歡迎BLACKPINK來台！