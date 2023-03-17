快訊／本土首檢出H9N2！有禽傳人可能　接觸者21人

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徐榮彬說明，金門縣金寧鄉檢出首例H9N2流感，該禽場規模可飼養5800隻紅羽土雞，為多批次飼養類型，本次是在禽流感防疫計畫監測中發現，今天中午前成已執行預防性撲殺工作，計撲殺土雞4551隻，並就地焚燒掩埋及督導該場完成場區清潔及消毒工作，該場周邊半徑1公里共2場禽場，已由動物防疫人員完成臨床檢查，未有異常情形。
徐榮彬指出，經畜衛所分析，此株病毒H9基因片段序列，比對結果序列與中國2021至2022年家禽、環境與人類等H9N2病毒最為相近，基因相似度為98.9%；N2基因片段序列，比對結果序列與中國2020至2022年家禽、環境與人類等H9N2病毒最為相近，基因相似度為98.9%，目前依據HA與NA基因比對資料與中國大陸福建省人類案例、環境與禽場最為相近。後續完成病毒8段基因全長序列，方能進一步釐清是否與中國的人類感染病毒株有關。
徐榮彬強調，由於H9N2亞型低病原性禽流感曾在中國大陸發生禽傳人的案例，我國為防範禽流感禽傳人事件發生，農委會已於104年6月15日公告「雞、鴨、鵝及火雞等活體家禽禁止於零售市場展示、陳列及販售」。
此外，防檢局在每個屠宰場都有派駐屠宰衛生檢查人員作嚴格的把關，提供消費者健康的肉品來源，只要將禽肉及禽蛋煮熟，避免接觸及餵飼野生禽鳥，注意洗手等個人衛生措施，就可避免感染的風險。
羅一鈞指出，針對國內檢出H9N2亞型病毒的禽場，衛生單位已針對從事撲殺、清場相關人員協助其個人防護裝備穿脫相關衛教，並已於第一時間造冊與進行健康狀況追蹤等防治措施，目前掌握接觸者防治人員20人、禽場人員1人，共21人，皆無出現類流感症狀。
另針對國內禽流感疫情接觸者，羅一鈞指出，自今年1月起，相關接觸者列冊健康管理追蹤共695人，分屬47場，均未發現新型A型流感人類個案。
羅一鈞說明，自2013年起國際間持續報告零星人類感染H9N2案例，迄今累計報告至少97例，逾7成為幼童，重症計8例，死亡計2例（均有慢性病史），主要發生於亞洲且近9成個案發生於中國，最近1例為2022年11月中國湖南省輕症病例。
羅一鈞說，H9N2目前屬於對人的疾病嚴重程度為「低」的新型A型流感亞型。WHO於2月24日針對H9N2風險評估表示，目前多數病例曾接觸禽鳥或受汙染環境，由於病毒於家禽中持續流行，預期將持續出現零星人類案例，惟目前證據顯示其尚未獲人傳人能力，社區傳播可能性低，但可能出現偶發人類感染病例，需密切監測。
羅一鈞提醒，由於國內禽類疫情持續發生，感染禽流感之家禽其呼吸道分泌物及排泄物都可能含有病毒，工作人員若不慎接觸，很可能透過呼吸道、眼、鼻及口腔黏膜等傳染途徑進入人體，人類暴露及感染風險增加，籲請禽畜相關工作人員，落實工作時佩戴個人防護裝備。
羅一鈞也請民眾遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。