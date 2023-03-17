高雄巨蛋春季旅展來了！韓國四日遊萬元有找

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此外，國人最喜愛的日、韓、東南亞等也是優惠滿滿，五福旅遊面對正班機機位不足的情況，各旅遊熱點以包機形式執飛，而目前詢問度最高的是越南峴港的虎航包機；國人最愛的日本，五福首推一年一度的「立山黑部開山行程」；而韓國「超值福釜4日」更有8800元的現場限量優惠。
可樂旅遊獨家推出高雄出發-泰國超值選5日，旅展價2萬4000元起、長程異國主題遊，旅展現場最高減1萬5、出國自由行免萬元，海外自由行 7688元起。東南旅遊快閃釜山4日，旅展價9,500元、歌詩達莎倫娜號-日韓郵輪第三人4,900元起。
高CP的餐券也是不少民眾逛旅展必定入手的選項。承億酒店祭出春季特別優惠，推出主題式自助餐廳「貳陸日全食」買五送 一美食遨遊券(旅展限定價4,840 元/套)與買十送三美食遨遊券(9,680 元/套)，打折下來原價880元一人的半自助式主餐，只要744 元。此外，承億酒店二大主題餐廳「RAR BAR」、「酉名酉丁」與B1 樓「両鍋」聯手推出「頂級雙人套餐券」，買五送一(9,900 元)及買十送三(19,800 元)，讓食客們可持餐券在不同的餐廳享用雙人套餐擁有更多元選擇。
高雄福華大飯店獨家推出 HOVII Cafe 西式料理雙人套餐券，旅展價1,499 元、麗香苑假日自助餐餐券每張只要660 元、麗香苑平日輕西餐沙拉吧，一組五張，平均每張只要 450 元。
3月17至20日旅展期間每日前200 名入場來賓，即可兌換免費福袋，開幕最大獎送「越南來回機票」，還有各種餐券、旅遊周邊等多項好禮，袋袋有獎，福袋數量有限，送完為止。