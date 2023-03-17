M字腿女王爆嚴重車禍！「肋骨斷3根」急送醫：呼吸都會痛
譽有「Ｍ字腿女王」的台灣寫真女星垠凌（顏垠凌）在日本爆紅後，2008年就嫁給當地設計師藤原勇人，並育有3位可愛的孩子，近幾年一家人則回到台灣生活，垠凌也開始經營個人YouTube頻道，希望把台灣文化分享給日本朋友們，擁有大批粉絲喜愛。怎料，垠凌日前驚傳嚴重車禍，造成肋骨骨折、氣血胸等等，就連呼吸都會痛。
記者詹鎰睿/綜合報導
垠凌昨（16）日突然在YouTube頻道上傳新片「我被救護車載走了，頻道要停止更新一陣子！」她解釋，上個星期騎電動腳踏車時，遇到斜坡失去平衡，進而撞上路旁的電線桿，隨後緊急送醫治療。
檢查後發現垠凌的左側第8到10肋骨骨折，外加連枷胸（指肋骨二處或以上的部位發生骨折現象）、左側氣血胸（胸腔損傷、出血）以及其他部位擦傷，必須休息2個月，傷勢十分嚴重。
可以從影片看到，垠凌的身體相當虛弱，還戴著氧氣鼻導管呼吸，並忍著疼痛拍片跟粉絲們報平安，她說，自己呼吸都會痛，也提到肺部周圍有出血的狀況，必須藉由打點滴來止血，也感嘆自己運氣很不好。目前垠凌已經回到家中休養，為了盡快讓身體恢復，YouTube頻道只能暫時停更，也跟觀眾們致上歉意。
粉絲得知後紛紛留言，「希望垠凌姐姐安心養病，期待早日恢復健康！」、「謝謝凌姊不辭辛勞地做台灣大使介紹台灣，這次看到凌姊車禍痛成這樣，我的心也很痛。」、「我永遠支持你！請好好休息，好好療傷！小心」、「早日康復！大家都會等妳！」