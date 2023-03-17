蒲亭邀訪習近平 克里姆林宮：將簽署一系列重要雙邊文件
中國國家主席習近平將出訪俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的消息傳出數日後，中國外交部發言人華春瑩今（17）日正式宣布習近平將在3月20日至22日出訪俄羅斯進行國事訪問，克里姆林宮新聞處也證實，習近平應蒲亭邀請出訪，雙方將簽署一系列重要雙邊文件。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，習近平應蒲亭邀請出訪，將於3月20日至22日進行國事訪問，兩國領導人將就進一步發展夥伴關係和俄中合作問題進行討論，計劃將深化俄中在國際舞台方面的合作交換意見，此外，還將簽署一系列重要雙邊文件。
在習近平連任中國國家主席後，《路透社》就報導習近平將出訪俄羅斯，不過第一時間中俄雙方均未證實。《華爾街日報》也披露，除了出訪俄羅斯，習近平還計劃與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，並會趁出訪俄羅斯之際，訪問其他歐洲國家。不過目前其他的出訪行程，均尚未得到確認。
事實上，中國外交部長秦剛昨日才與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話，希望各方不要放棄循政治途徑解決俄烏戰爭的可能。如今習近平出訪俄羅斯，預估將會進一步嘗試斡旋雙方停火。