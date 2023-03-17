傅崐萁稱2008促成國親合！吳敦義辦：勿故意扭曲歷史事實

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傅崐萁說，他從2004、2008、2012、2016、2020年以來，都全力支持國民黨候選人；包含2008年促成國親(親民黨)合，是他跟吳伯雄主席合作，2020年他在韓國瑜最需要時，協助韓國瑜跑全國支持國民黨的人，去年無錢無糧，沒人願意擔任志工，他們也自己包便當、擔任義工跑遍全國為九合一整合地方，找出最適當的候選人。
不過，傅崐萁的肺腑之言也引發吳敦義方的不滿。吳敦義南部辦公室下午發布聲明指出，2008國親合是國民黨秘書長吳敦義銜馬英九之命，與代表親民黨的張顯耀漏夜協商出來的結果，此有當年雙方簽署的協議書可為証明，有心人不要故意扭曲歷史事實。
吳敦義南辦執行長林清強指出，國親合的緣由，來自時為親民黨立委的張顯耀，於2006年12月向當時的國民黨主席馬英九提出建議，馬並與親民黨主席宋楚瑜簽下兩黨合作的備忘錄。2007年4月19日，擔任國民黨秘書長的吳敦義與親民黨全權代表張顯耀，在台北長榮酒店315號房商議，吳敦義惟恐外界「作文章」，引發不必要揣測，找來他與張顯耀共同友人李復甸作證，從19日晚上11點一直談判到20日清晨，終於完成全部協議內容，吳敦義除了日期之外，還特別在簽名處註記時間，是96.4.20上午5點15分，留下漏夜談判的歴史紀錄。
林清強表示，因為有當時的國親合作，才使2008年的選舉大勝，馬英九當選總統，領先謝長221萬多票，113席立委中贏得81席的壓倒性勝利，這些歷史都寫在吳敦義的《堅毅之路》自傳中，書中同時還提到當時親民黨黨團召集人傅崐萁帶領部分親民黨立委支持泛綠陣營提出的「排馬條款」，就是「被起訴、不在台灣出生」的不得參選總統，明顯就是針對馬英九。
林清強也強調，事實就是事實，很多當事人都還在世，如果有人公然扭曲，這種行徑社會自有公評，也坐實外界對選策會的黑金質疑不無道理。