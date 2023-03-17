漲價不怕！無印良品增「200元內平價區」：純棉T恤超殺價
MUJI無印良品今（17）日舉辦2023年度新品展示會，將春夏預計上市的新品搶先曝光，尤其針對4/6商品調漲後，將推出「日日好物」的選品企劃，預計六月開始在門市設立50至200元內的平價商品推薦專區，其中主打新品「199元純棉T恤」，對比無印良品一般服飾定價約千元上下，本次新品可謂是歷年最平價服飾；還有超夯的懶骨頭沙發，也變裝新款「泡芙懶骨頭」，外觀皺皺的立體縫線，讓整個沙發就像一顆美味泡芙，不僅實用還能當作居家擺設，一起來盤點每月新品好物有哪些必入手吧！
記者鍾怡婷/綜合報導
4月預計新品推薦：自己動手做系列，包括米鬆餅預拌粉、白玉預拌粉、天婦羅粉、章魚燒預拌粉，售價未定；果乾系列，蜜蕉果乾、金鑽鳳梨果乾、愛文芒果乾、紅龍果乾，售價179元起；即溶氣泡飲，蜜桃、百香、乳酪優格，售價99元。
5月預計新品推薦：199元純棉T恤，展開9種色彩款式進行販售，強調實惠價格，將成為日日好物系列主打商品；手機支架，提供橫豎兩種支撐模式，且可收納卡片，預計售價399元；自由換芯按壓滑順膠墨筆0.3mm；即時甜湯系列，有紅豆湯、芋頭湯、綠豆湯，開袋子即食售價49元。
5月至6月間新品推薦：自由組合收納包，可當作收納包來使用，也可以搭配掛繩組合出不同的外出背包，預計售價150元起；3D化妝用海綿與粉底刷，海綿預計售價70至150、粉底刷499元；芬香蠟燭系列，首度推出居家香氛蠟燭，分為木質、草本、柑橘、花香，預計售價139元起，
6月預計新品推薦：泡芙懶骨頭，預計售價3190元至4990元；夾心千層餅系列，濃濃奶香包夾風味內餡，售價未定；法蘭酥系列，新增本和糖口味、荔枝、藍莓，售價69元。
7月開賣罐裝氣泡水，售價29元；8月果凍新品上市，可常溫吃，也可冷藏或冷凍後享用，有荔枝、葡萄、蘋果、檸檬，一代綜合兩種口味，售價未定。