稱習近平訪俄是「和平之旅」 中國外交部：負責任坦蕩蕩
中國國家主席習近平，應俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）邀請，將於3月20日至22日出訪俄羅斯，進行國事訪問。預料將進一步深化中俄合作關係，還會簽署一系列雙邊文件。對於有西方國家懷疑中國將提供俄羅斯軍事援助，中國外交部發言人汪文斌表示，習近平訪俄是「和平之旅」，稱中俄之間的合作「光明正大、坦坦蕩蕩」。
記者倪浩軒/綜合報導
習近平確定出訪俄羅斯，與蒲亭見面會談。《CNN》報導中指出，中國試圖要扮演俄烏戰爭中的和平使者，但是考慮到北京和莫斯科不斷加強的夥伴關係，西方國家對於中國能否帶來和平存疑。更有觀察懷疑，北京不僅替莫斯科提供外交援助，可能還會提供軍事援助，不過中國否認這樣的說法。
中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上，談到習近平出訪俄羅斯，指出兩人將對雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，替雙方關係發展注入新的動力。汪文斌強調，這次出訪是「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」，將加深相互友誼、推進雙邊合作、並在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則上，對促進烏克蘭危機的和談發揮建設性作用。
對於有西方國家懷疑北京會莫斯科提供軍事援助，汪文斌表示，中俄之間的合作「光明正大、坦坦蕩蕩」，在軍品出口方面，中國一項秉持負責任的態度，依法依規進行管制。汪文斌強調，中國立場一以貫之，相對一些國家在軍售上搞「雙重標準」、在烏克蘭危機中「拱火澆油」，形成鮮明對照。