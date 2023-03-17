春天來了！營養師推薦8春季蔬果：一張圖看熱量、營養素、功效

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棗子：產季主要於11月至翌年4月，富含膳食纖維及鉀離子，可促進腸道蠕動、調節血壓及消水腫。
枇杷：產季主要於2至4月，所以也有俗話說枇杷主要產於清明節前後，本身富含維生素A，可幫助維持肌膚及黏膜健康、增強內在保護力。
桑葚：產季主要於3月後期至5月，桑葚於水果中可算是鈣及鐵質較為豐富的水果，且具有花青素，可幫助身體抗氧化、抗發炎、幫助增強夜視力。
彩椒：雖然幾乎一年四季都可看到彩椒放於貨架上，營養師也很常使用彩椒增加餐食色彩，但其實彩椒主要產季於11月至翌年4月，含有豐富的維生素C，一顆200克的彩椒約含275mg維生素C，可滿足人一日275%需求，有助提升免疫力以及膠原蛋白合成。
蘆筍：蘆筍並非春天限定，但是產季從春天開始，一路從3月後期到10月都是蘆筍的產期，且因採收時間不同，會有不同顏色，如果是未出土即採收是白色，綠色及紫色則是有照到陽光產生的改變；蘆筍的鉀含量高，可幫助預防心血管疾病。
菠菜：如果你是大力水手的粉絲，那你一定知道菠菜是個好東西，菠菜主要產期於12月至翌年3、4月，具有豐富的鈣、葉酸、葉黃素，有助於孩童的成長發育，也能幫助3C族保護眼睛、減緩眼睛疲勞喔。
青花菜：青花菜在台灣全年都有生產，但11至4月為主要盛產期，富含膳食纖維、維生素C及十字花科特有的植化素蘿蔔硫素，並具有潛在預防癌症的功效。
本文經 臉書粉專《好食課》授權報導
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