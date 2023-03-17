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【失能照護】哪種輔具補助最優惠？　長照／身障比一比

【失能照護】哪種輔具補助最優惠？　長照／身障比一比
【失能照護】哪種輔具補助最優惠？　長照／身障比一比

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】輔具可幫助臥床者能被照顧得更妥當，舒緩不適，並且可減輕照顧者的負擔和壓力。政府為減低民眾經濟負擔，分別於「長照2.0」以及「身心障礙者福利」規劃輔具補助，只要符合資格者，皆可申請。

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照顧臥床者從營養品、耗材、各類用品累積不小開銷，財團法人創世社會福利基金會社工部副組長黃承勇建議民眾可多加利用政府資源，另有疑問或需求也可洽詢社區心理衛生中心或各種照顧者協會。

【常用輔具介紹】

輔具

 適用對象

 功能
三馬達電動床

 1.重度臥床、生活完全無法自理者。

2.行動不便、體力衰弱者。

 1.床頭或床尾、床身有電動升降操作功能。

2.可協助坐起、方便進食、協助翻身、下床移位。

3.照護方便、安全提升、減輕照顧者照顧壓力。
氣墊床

 1.長期臥床者。

2.肢體療痪無法翻身自我減壓者。

3.皮膚已產生壓傷者。

 1.有交替氣功能。

2.可協助臥床者減壓,避免壓傷形成。

3.減少身體皮膚長期壓著造成的壓力。
抽痰機

 1.行動不便，身體無力者。

2.頭頸部無法自行支撐者。

3.需要移位協助的使用者。

4.無法自行維持坐姿平衡，需要他人協助改變姿勢者。

 1.方便照顧者移位。

2.頭頸部可以支撑。

3.椅背可以後躺。

4.扶手可拆或後掀，便於照顧者進行移轉位、腳靠可

調整，提升舒適感。
     

【補助申請資格：長照、身障比一比】

「長照2.0」、「身心障礙福利」針對輔具補助之資格、與補助額度不同。同時符合資格者，可以擇優申請，但同一項目不得重複，建議兩種方案都先評估，再提出申請唷。

身分

 長照2.0

 身心障礙福利
資格

 1.50歲以上失智症者。

2.65歲以上老人。

3.55-64歲原住民。

4.領有身心障礙證明者

 領有身心障礙證明者
補助內容

 每三年補助4萬元

低收入戶：全額補助

中低收入戶：補助90%

一般戶：補助70%

 每二年 補助4項輔具

低收入戶：全額補助

中低收入戶：補助75%

一般戶：補助50%
申請單位

 1.各縣市呈照管理中心

2.輔具資源中心

 1.各縣市社會局身心障礙科

2.區公所社會課

3.輔具資源中心

舉例：70歲王伯伯因為臥床需要購買電動床，他同時符合「長照2.0」以及「身心障礙者」，王伯母比較兩者補助金額，分析如下：使用長照2.0失能老人補助比較適合，可以申請16,100元，自付額只要6,900元。


身分

 長照2.0

 身心障礙福利
電動床價格

 23,000元

 23,000元
一般戶補助比例

 70%

 50%
一般戶補助金額

 16,100元

 11,500元
自付額

 6,900元

 11,500元

【申請四步驟】

一、撥打「1966長照」專線提出申請

準備好「身分證」或「身心障礙證明」，直接撥打《1966長照服務專線》，依照1966電話語音，會直接轉接到縣市照管中心，接著照管中心會根據臥床者情況，7天內派專員到府評估輔具需求。

二、輔具評估

專員到府，將依臥床者實際狀況與需求進行評估。其次，也可以直接回到醫院「復健科」，請醫師開立診斷證明與評估報告表，證明輔具需求。經過專人專業的輔具評估後，政府就會寄發核定函。核銷發票日期，必須在收到核定函日期之後，所以，一定要等收到核定函後，才可以購買輔具喔。      

三、購買輔具

無論是長照2.0或身心障礙福利，都必須要6個月內完成。須注意得規定是，長照2.0輔具需要找政府核定之特約廠商洽詢。（至於有哪些廠商？別擔心，核定書上會有特約廠商QRCODE資料供民眾參考）

★小叮嚀：輔具補助申請一定要在6個月內提出申請款項，務必索取「保固書」資料才完整。

四、申請款項

一定要備齊核定函影本、存摺影本、發票或購買證明、保固書影本等，一樣都不能少，郵寄至社會局或戶籍地區公所，就可以等撥款囉！

補助申請核銷文件

1.核定公文函：

正反面影印各一份

2.核定結果通知書：

具領人必須填寫輔具申請本人資料並蓋章，切結書可由本人、監護人或法定代領人擇一。

3.收據發票：

發票正本和保固書，日期需相同（除呼吸器需正本，其餘可提供影本）

4.帳戶影本：

身障者本人帳戶影本。或由身障者母、子女、配偶代領，須附上代領人帳戶本,以及身障者本人及代領人之身分證正反面影本，證明其親屬關係。

★各縣市輔具補助申請流程略有不同，可先到戶籍地所在縣市的相關網頁了解規定。

基隆市：基隆市政府社會處　身心障礙福利科(02)2420-1122分機：2231、2235、2236

台北市：台北市政府社會局　身心障礙者福利科1999(外縣市02-27208889)分機1555~1558

新北市：新北市輔具資源中心(02)8286-7045分機9

桃園市：桃園市政府社會局身心障礙者福利科(03)3322-101分機6304

新竹市：新竹市政府社會處(03)5352386

新竹縣：新竹縣政府社會處(03)5518101分機3225、新竹縣輔具中心(03)5527316分機9

苗栗縣：新竹縣政府社會處(037)559964、(037)332137

台中市：台中市政府社會局身心障礙者福利科(04)2228-9111分機37316

彰化縣：彰化縣政府社會處身心障礙福利科(04)7532309、(04)7532310

南投縣：南投縣政府社會及勞動處社會福利科(049)2243992分機1841、1842、1843

雲林縣：雲林縣政府社會處身心障礙福利科(05)5522616

嘉義市：嘉義市政府社會處(05)2220072

嘉義縣：嘉義縣政府社會局(申請相關問題)05-3620900分機1106、(核銷請款問題)05-3620900分機1125

台南市：民治中心(06)299-1111分機 6535或6533

高雄市：高雄市政府社會局身心障礙福利科，四維行政中心(07)337-3390、337-3079

屏東縣：屏東縣社會處身心障礙福利科(08)7320415分機5347、5496

宜蘭縣：宜蘭縣長期照護服務管理所(03)935-9990

花蓮縣：花蓮縣輔具資源中心(03)822-5365、(03)824-1657、(03)824-1658

台東縣：台東縣政府社會處社會福利科(089)340720分機147、分機103

澎湖縣：澎湖縣政府社會處社會福利科(06)927-4400分機247

金門縣：金門縣政府社會處社會福利科(082)318823分機67500

連江縣：連江縣衛生福利局社會福利科(0836)23050；(0836)25022#302




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57106

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