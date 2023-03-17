【失能照護】哪種輔具補助最優惠？　長照／身障比一比

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【常用輔具介紹】
| 輔具
| 適用對象
| 功能
| 三馬達電動床
| 1.重度臥床、生活完全無法自理者。
2.行動不便、體力衰弱者。
| 1.床頭或床尾、床身有電動升降操作功能。
2.可協助坐起、方便進食、協助翻身、下床移位。
3.照護方便、安全提升、減輕照顧者照顧壓力。
| 氣墊床
| 1.長期臥床者。
2.肢體療痪無法翻身自我減壓者。
3.皮膚已產生壓傷者。
| 1.有交替氣功能。
2.可協助臥床者減壓,避免壓傷形成。
3.減少身體皮膚長期壓著造成的壓力。
| 抽痰機
| 1.行動不便，身體無力者。
2.頭頸部無法自行支撐者。
3.需要移位協助的使用者。
4.無法自行維持坐姿平衡，需要他人協助改變姿勢者。
| 1.方便照顧者移位。
2.頭頸部可以支撑。
3.椅背可以後躺。
4.扶手可拆或後掀，便於照顧者進行移轉位、腳靠可
調整，提升舒適感。
【補助申請資格：長照、身障比一比】「長照2.0」、「身心障礙福利」針對輔具補助之資格、與補助額度不同。同時符合資格者，可以擇優申請，但同一項目不得重複，建議兩種方案都先評估，再提出申請唷。
| 身分
| 長照2.0
| 身心障礙福利
| 資格
| 1.50歲以上失智症者。
2.65歲以上老人。
3.55-64歲原住民。
4.領有身心障礙證明者
|領有身心障礙證明者
| 補助內容
| 每三年補助4萬元
低收入戶：全額補助
中低收入戶：補助90%
一般戶：補助70%
| 每二年 補助4項輔具
低收入戶：全額補助
中低收入戶：補助75%
一般戶：補助50%
| 申請單位
| 1.各縣市呈照管理中心
2.輔具資源中心
| 1.各縣市社會局身心障礙科
2.區公所社會課
3.輔具資源中心
★舉例：70歲王伯伯因為臥床需要購買電動床，他同時符合「長照2.0」以及「身心障礙者」，王伯母比較兩者補助金額，分析如下：使用長照2.0失能老人補助比較適合，可以申請16,100元，自付額只要6,900元。
| 身分
| 長照2.0
| 身心障礙福利
| 電動床價格
| 23,000元
| 23,000元
| 一般戶補助比例
| 70%
| 50%
| 一般戶補助金額
| 16,100元
| 11,500元
| 自付額
| 6,900元
| 11,500元
【申請四步驟】一、撥打「1966長照」專線提出申請
準備好「身分證」或「身心障礙證明」，直接撥打《1966長照服務專線》，依照1966電話語音，會直接轉接到縣市照管中心，接著照管中心會根據臥床者情況，7天內派專員到府評估輔具需求。
二、輔具評估
專員到府，將依臥床者實際狀況與需求進行評估。其次，也可以直接回到醫院「復健科」，請醫師開立診斷證明與評估報告表，證明輔具需求。經過專人專業的輔具評估後，政府就會寄發核定函。核銷發票日期，必須在收到核定函日期之後，所以，一定要等收到核定函後，才可以購買輔具喔。
三、購買輔具
無論是長照2.0或身心障礙福利，都必須要6個月內完成。須注意得規定是，長照2.0輔具需要找政府核定之特約廠商洽詢。（至於有哪些廠商？別擔心，核定書上會有特約廠商QRCODE資料供民眾參考）
★小叮嚀：輔具補助申請一定要在6個月內提出申請款項，務必索取「保固書」資料才完整。
四、申請款項
一定要備齊核定函影本、存摺影本、發票或購買證明、保固書影本等，一樣都不能少，郵寄至社會局或戶籍地區公所，就可以等撥款囉！
補助申請核銷文件
1.核定公文函：
正反面影印各一份
2.核定結果通知書：
具領人必須填寫輔具申請本人資料並蓋章，切結書可由本人、監護人或法定代領人擇一。
3.收據發票：
發票正本和保固書，日期需相同（除呼吸器需正本，其餘可提供影本）
4.帳戶影本：
身障者本人帳戶影本。或由身障者母、子女、配偶代領，須附上代領人帳戶本,以及身障者本人及代領人之身分證正反面影本，證明其親屬關係。
★各縣市輔具補助申請流程略有不同，可先到戶籍地所在縣市的相關網頁了解規定。
基隆市：基隆市政府社會處 身心障礙福利科(02)2420-1122分機：2231、2235、2236
台北市：台北市政府社會局 身心障礙者福利科1999(外縣市02-27208889)分機1555~1558
新北市：新北市輔具資源中心(02)8286-7045分機9
桃園市：桃園市政府社會局身心障礙者福利科(03)3322-101分機6304
新竹市：新竹市政府社會處(03)5352386
新竹縣：新竹縣政府社會處(03)5518101分機3225、新竹縣輔具中心(03)5527316分機9
苗栗縣：新竹縣政府社會處(037)559964、(037)332137
台中市：台中市政府社會局身心障礙者福利科(04)2228-9111分機37316
彰化縣：彰化縣政府社會處身心障礙福利科(04)7532309、(04)7532310
南投縣：南投縣政府社會及勞動處社會福利科(049)2243992分機1841、1842、1843
雲林縣：雲林縣政府社會處身心障礙福利科(05)5522616
嘉義市：嘉義市政府社會處(05)2220072
嘉義縣：嘉義縣政府社會局(申請相關問題)05-3620900分機1106、(核銷請款問題)05-3620900分機1125
台南市：民治中心(06)299-1111分機 6535或6533
高雄市：高雄市政府社會局身心障礙福利科，四維行政中心(07)337-3390、337-3079
屏東縣：屏東縣社會處身心障礙福利科(08)7320415分機5347、5496
宜蘭縣：宜蘭縣長期照護服務管理所(03)935-9990
花蓮縣：花蓮縣輔具資源中心(03)822-5365、(03)824-1657、(03)824-1658
台東縣：台東縣政府社會處社會福利科(089)340720分機147、分機103
澎湖縣：澎湖縣政府社會處社會福利科(06)927-4400分機247
金門縣：金門縣政府社會處社會福利科(082)318823分機67500
連江縣：連江縣衛生福利局社會福利科(0836)23050；(0836)25022#302
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57106
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