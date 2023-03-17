中職／世界的啦啦隊！韓籍李多慧加入樂天女孩

中職／兒童樂園開季活動！球星、啦啦隊共襄盛舉

▲2023中華職棒開季活動將於兒童樂園盛大舉辦（圖／中華職棒聯盟提供）
▲2023中華職棒開季活動將於兒童樂園盛大舉辦（圖／中華職棒聯盟提供）

記者簡名杉/綜合報導

全新的中華職棒新球季即將登場，中華職棒大聯盟與六球團已經準備好用嶄新面貌迎接2023中職賽季，2023台灣運彩中華職棒開季宣傳活動將在3月26日於臺北市立兒童新樂園盛大舉辦，聯盟邀請所有球迷蒞臨新樂園，一同迎接中華職棒新球季。

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今年的開季宣傳活動由台灣運彩冠名贊助，開季宣傳是中華職棒每年季前的焦點活動，象徵中華職棒新球季的到來，為迎接全新面貌的中華職棒，2023台灣運彩中華職棒開季宣傳活動特別來到臺北市立兒童新樂園，期望透過遊樂園的快樂氣氛，讓所有大人、小孩都能歡喜迎球季。


本次活動開放所有人免費入場，滿滿的宣傳活動讓球迷朋友可以從早樂到晚，年度應援曲帶動跳、六隊代表球星及啦啦隊女孩簽名會、吉祥物遊行等，在活動結束後，晚霞天空也將綻放絢麗花火，宣告2023中華職棒正式到來。


中華電信結合中華職棒開季宣傳活動同步舉辦「Hami Video X CPBLTV球迷粉絲Fun派對」，Hami Video「CPBLTV館」全賽事轉播，全賽季早鳥方案訂戶有機會參加3月26日「人氣女孩」粉絲Fun派對棒球迷三月大飽眼福，3月26日活動當天，樂天桃猿黃子鵬、富邦悍將范國宸等一線球星及來自樂天桃猿Yuri、味全龍小映、富邦悍將丹丹、統一獅艾璐等眾多「人氣女孩」將出席粉絲拍照見面會。


Hami Video「CPBLTV館」將於17日起至29日完整轉播中華職棒大聯盟官辦熱身賽30場全賽事，球迷朋友即日起至3月31日訂閱「CPBLTV館」全賽季早鳥方案可享優惠價2,077元(原價2,177元)，除熱身賽之外，還能暢看開季後一軍例行賽、明星賽、季後賽(含總冠軍賽)以及二軍賽事、全賽事VOD，不錯過2023中職新球季精彩時刻。

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