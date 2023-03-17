今日廣場》林芙／誰是國民黨主席？

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對於黨內風暴，新北市長侯友宜語重心長地在臉書發聲，呼籲「黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」，如此鏗鏘有力、不帶私心、亳無偏頗的一句話，換來的不是國民黨中央對於選策會成員名單的反省，而是傅崐萁大動作召開記者會，「請侯友宜市長站出來宣布參選總統」，挑釁意味相當濃厚。
傅崑萁貴為花蓮王，邏輯能力似乎有點怪，究竟「黑金不能復辟」跟「侯友宜選總統」有何關係？莫非侯友宜現在、立刻、馬上宣布選總統，就能扭轉國民黨因選策會成員染黑所引發的各種爭議？明明是風馬牛不相干的兩件事，傅崐萁委員卻硬要扯在一塊，說明了國民黨中央這群「老男人」耳根子硬、聽不進批評的情況有多嚴重，幾乎已到了病入膏肓的地步。
國民黨此次內鬨，凸顯出黨內長期以來的封閉、小圈子決策等問題。朱立倫會不知道李全教、傅崐萁充滿爭議嗎？為何仍執意放入選策會名單中？這份名單拍板定案前，朱可曾與黨內各方勢力、尤其是青壯派溝通過？還是以他為核心的決策人士說了算？這些「決策人士」、「核心人士」有哪些人，是否應公開透明昭告天下，而非神神秘秘地由一群「不知名親朱人士」共同提出一份難以被社會認可的名單，面對反彈聲浪，只能搬出「黨內團結」、「下架民進黨」等空話來回應質疑。國民黨說了這麼久的改革、年輕化，結果只是讓黨內有志之士徒呼負負，令人心寒！
選策會成員導致黨內怨聲四起，但國民黨主席朱立倫仍力排眾議，堅決己見。傅崐萁不僅不對自己引發的爭議知所進退，反而挑釁提出建言的侯友宜，如此肆無忌憚、目中無人的態度，是朱立倫包庇所致。今天傅崐萁不把侯友宜及國民黨改革派人士放在眼裡，哪天他會不會也不把朱立倫放在眼裡？還是國民黨檯面上是朱主席，檯面下早已是傅主席說了算？傅崐萁囂張的姿態，不知情的人還以為國民黨主席換人了呢！
國民黨在去年九合一大選贏來久違的勝利，好不容易有機會在2024重返執政，結果選戰尚未開打，黨內就因一小撮人的私心亂了套。正如孫文學校校長張亞中所說：「佞臣可入廟堂？黑金可與決策？」 呼籲朱立倫及「親朱人士」懸崖勒馬、回頭是岸，莫因私心葬送了國民黨的大好機會，到時候誰來選總統，恐怕也是無力可回天。
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