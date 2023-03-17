特企／《最強武士道》上線！釋出豐厚公測獎勵及活動介紹

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遊戲在傳統日本戰國題材中融入了神魔元素，以八幡神為代表的「高天原」，與他們的宿敵——「黃泉國」，分別賦予被選中的武將以「天」之神力及「地」之魔力，其他武將也紛紛覺醒出水、火、雷等元素力量，天下戰亂四起，世界陷入混亂。
全新的世界觀設定，不僅重新打造了戰國武將及美人嶄新的角色形象，更是在劇情方面做到突破性的創新，玩家可以在遊戲中招募心儀的夥伴，壯大自己的家族隊伍，在神與魔的交鋒下，成為叱吒天地的最強武士！
獨創五大陣營 策略致勝以下剋上
玩家不僅能在遊戲中招募織田信長、伊達政宗、真田幸村等大名和武將，大家所熟知的寧寧，出雲阿國，阿市等美人也能相遇邂逅。另外遊戲中獨有的天、地、水、火、雷陣營系統，五大屬性之間互相克制，通過戰前不同陣營的組合搭配，給戰鬥結果上帶來更多的策略性和不確定性，充分凸顯出戰國間對抗的刺激性，玩家通過縝密的策略就可以做到以下剋上，打破戰力規則！
精美3D還原真實戰國 輕鬆放置護肝養生
遊戲精美3D寫實畫風，將戰國知名武將和歷史戰場一一重現，搭配遊戲內日式風格作曲、武將個人列傳&日本聲優語音，完美還原當年真實戰場，帶給玩家爽快的遊戲體驗。
另外本作採用了輕鬆放置的豎屏玩法，方便玩家單手操作，在戰鬥中也能無縫切出，隨時隨地多線作戰，在多種場景下均能輕鬆遊玩，帶來更好的遊戲交互體驗。更有離線自動掛機功能，讓玩家不錯過任何獎勵和收益，在亂世之中，也能輕鬆放置成為戰國最強大名！
開服活動火熱進行 連登即領豪華獎勵
《最強武士道》今（17）日正式雙平台上線，在事前預約階段開跑以來，已達成預約總目標，解鎖預約階段的所有獎勵。隨著遊戲正式上線，玩家只要登入遊戲即可領取「高級300連抽」、「小判金*1040」、「限定頭像框」、「天·淺井初（手機預約限定）」等預約獎勵！
不僅如此，為感謝玩家們的熱愛與支持，官方準備一系列精彩活動，包括開服簽到、新手七日任務等，現在連續登入即送5星軍師「淺井江」、5星戰將「伊達政宗」，完成新手任務，更能免費獲得5星近衛「德川家康」等眾多5星名將及珍稀遊戲好禮，趕緊帶上獎勵開啟專屬於你的戰國冒險故事吧！
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影片：https://youtu.be/KuhwEqAMiLA
影片：https://youtu.be/v9ud5TdxXB8